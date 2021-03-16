تنسيقية الأحزاب تشيد بقرار الرئيس بشأن زيادة رواتب العاملين

تثمن اللجنة الاقتصادية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرارات رئيس الجمهورية بزيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وكذلك إقرار علاوتين بتكلفة نحو 7.5 مليار جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأدني للأجور ليصل إلي ٢٤٠٠ جنيه بدلًا من ألفي جنيه وهو القرار الذي طالما انتظرناه بما يساهم في تحسين دخول العاملين بالدولة وتحسين مستوي معيشتهم وهو ما نطمع للإرتفاع به مرات أخري كلما سمحت معدلات النمو الاقتصادي لذلك.





وإذ تقدر اللجنة الاقتصادية بالتنسيقية تلك القرارات، وتحي رئيس الجمهورية علي اتخاذها في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العالم بسبب جائحة الكورونا، وفي ظل عجز الميزانية العامة للدولة إلا أننا علي يقين تام من انحياز القيادة السياسية للمواطن وعلي عملها الدؤوب علي تحسين معيشته.





كما تأتي تلك القرارات انتصار لحق الإنسان في حياة كريمة والتي وضعت لها الدولة برامج متعددة من مبادرة رئيس الجمهورية لحياة كريمة وكذلك برامج الحماية الاجتماعية والتي علي رأسها تكافل وكرامة وأيضا مبادرة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة.



