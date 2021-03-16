ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

يحيى حقى شخصية معرض الكتاب فى دورته الـ 52

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:29 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى


اجتمعت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٢، والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بأرض المعارض بالتجمع الخامس ، وذلك اليوم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على مفوضا عن د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة  . 

 وقد قررت اللجنة أن تأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر:الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام.

ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارهاعلى على الكاتب عبد التواب يوسف.

كما رأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب