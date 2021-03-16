يحيى حقى شخصية معرض الكتاب فى دورته الـ 52









اجتمعت اللجنة الثقافية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته ٥٢، والمقرر انعقادها خلال الفترة من ٣٠ يونيه حتى ١٥ يوليو ٢٠٢١ بأرض المعارض بالتجمع الخامس ، وذلك اليوم بمقر الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج على مفوضا عن د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة .





وقد قررت اللجنة أن تأتي هذه الدورة تحت شعار "هوية مصر:الثقافة وسؤال المستقبل"، ووقع اختيار اللجنة على الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض هذا العام.





ولأول مرة تقرر اللجنة اختيار شخصية خاصة لمعرض كتاب الطفل وقد وقع اختيارهاعلى على الكاتب عبد التواب يوسف.





كما رأت اللجنة استمرار الاحتفاء بمئوية الكاتب والمترجم ثروت عكاشة، والشاعر صلاح عبد الصبور من خلال أحد محاور الفعاليات الثقافية بالمعرض بالإضافة إلى طباعة مجموعة من مؤلفاتهم ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالكاتبين الكبيرين.