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برلمان

طاقة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن عدم إنشاء مرصد بيئي بمدينة إدكو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:08 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد وماجده بدوي ويوسف سامح
ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله صالح اثنان من طلبات الإحاطة خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء. 

وجاء الطلب الاول مقدم من النائب محمد عبد الله زين بشأن عدم إنشاء مرصد بيئي  بمدينة ادكو محافظة البحيرة لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول وخاصة شركة بريتش بتروليم وشركة رشيد للبترول العاملة بنطاق المدينة،  وبناء عليه قررت اللجنة منح المسئولين  مهلة اسبوع لتحديد موعد لتنفيذ الطلب.

 وناقشت اللجنة خلال اجتماعها طلب الاحاطة الثاني المقدم من النائب رزق راغب ضيف الله بشأن استمرار العمل بالمجزر الآلي بمنطق سيدي عبد القادر محافظة الاسكندرية وبناء عليه قررت اللجنة تنفيذ قرار الغلق مع تحديد مكان وطريقة التخلص الامن من الفضلات بعد غلق مصنع التدوير.
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