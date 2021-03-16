طاقة النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن عدم إنشاء مرصد بيئي بمدينة إدكو

ناقشت لجنة الطاقة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله صالح اثنان من طلبات الإحاطة خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء.





وجاء الطلب الاول مقدم من النائب محمد عبد الله زين بشأن عدم إنشاء مرصد بيئي بمدينة ادكو محافظة البحيرة لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول وخاصة شركة بريتش بتروليم وشركة رشيد للبترول العاملة بنطاق المدينة، وبناء عليه قررت اللجنة منح المسئولين مهلة اسبوع لتحديد موعد لتنفيذ الطلب.



