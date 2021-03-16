إبراهيم فايق يوجه رسالة دعم لـ محمد شريف بعد إصابته

وجه الاعلامي إبراهيم عبد الجواد الدعم لمحمد شريف لاعب النادي الاهلي بعد تغرضة للإصابة في مباراة فيتا كلوب الكونغولي





وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحة الرسمية بتويتر قائلا "الف مليون سلامة لمحمد شريف #الاهلى_فيتا_كلوب ".





وحقق النادي الأهلي انتصارًأ كبيرا على مضيفه فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.



وأنهى النادي الأهلي الشوط الأول من المباراة، متقدمًا عليه بهدفين نظيفين، بتوقيع كلا من محمد شريف ومحمد مجدي افشة .



وفي الدقيقة 78، استطاع طاهر محمد طاهر تسجيل الهدف الثالث للأهلي، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بواليا، ليؤكد انتصار الأهلي.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي للنقطة السابعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد فيتا عند 4 نقاط في المركز الثالث.







