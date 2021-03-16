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مرأة

6 نصائح بسيطة للعناية بالبشرة يوميا.. أهمها الترطيب والتقشير

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:01 م
نصائح بسيطة للعناية
نصائح بسيطة للعناية بالبشرة يوميا
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آية التيجي
يعتبر الاهتمام بالبشرة في كل الفصول أمر مهم للغاية، حيث ان الإهتمام بالبشرة يمنحها حيوية ونضارة، ويمنع من تراكم الدهون عليها الذي تسبب في مشاكل البشرة فيما بعد.

وقالت منة حمدي خبيرة التجميل، انه يمكن حماية البشرة من مشاكل البشرة المختلفة كحب الشباب، والرؤوس السوداء، والمسام الواسعة، وغيرها من المشاكل التي يمكن ان تواجه البشرة نتيجة ارتكاب بعض العادات الخاطئة، أو بسبب عدم الإهتمام بها.


وافادت حمدي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه يمكن الحفاظ على البشرة وتجنب إصابتها بالعددي من المشاكل السابقة، عبر اتباع 5 نصائح للعناية بالبشرة، وهما:

1-غسل الوجه يوميا قبل النوم بماء دافي مع منظف يكون مناسب لنوع البشرة.

2- استخدام مرطبات البشرة الطبيعية، مثل العسل وزيت الزيتون والزبادي لأنها تصلح لكل انواع البشرة 

3- تقشير الوجه مره أسبوعيا، لأنها تعمل على اعاده لمعان البشرة .

4- الحماية من أشعة الشمس ، والحرص علي استخدام كريم واقي من الشمس.

5- الاهتمام بشرب المياه يوميا للحفاظ على نضارة البشرة .

6- تجنب السهر ليلا، والحفاظ على ساعات النوم خلال الليل.

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