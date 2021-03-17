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حوادث

اليوم.. الحكم على سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 01:00 ص
سناء سيف
سناء سيف
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محمد زهير
تصدر محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة 10 المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، برئاسة المستشار مدبولى كساب، حكمها على سناء سيف فى اتهامها بإذاعة ونشر أخبار كاذبة بالقضية رقم 12499 لسنة 2020.
 
وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات أنها فى غضون الفترة من 22 أبريل حتى 20 يونيو 2020 بدائرة قسم المعادى أذاعت عمدًا أخبار وبيانات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وادعت فيها كذبًا بتفشى جائحة فيروس كورونا داخل السجون المصرية، وغياب التدابير الوقائية منها.

وأضاف أمر الإحالة أنها سبت بطريق النشر موظفًا عامًا بأن أسندت على صفحتها على موقع فيس بوك ألفاظًا نابية كان من شأنها خدش اعتباره وشرفه واستخدمت حسابًا خاصًا على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا، بأن استخدمت حساب( Sanaa seit) على موقع فيس بوك بهدف ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين، كما أنها أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته، وقامت بالتعدى عليه بالقول لفظًا وبالتهديد وعيدًا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجن.

وقررت النيابة العامة، فى وقت سابق حبس سناء سيف، 15 يوما احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.

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