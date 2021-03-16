ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سلبية مسحة بيراميدز الرسمية قبل مواجهة نامونجو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:36 م
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي

أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بفريق نادي بيراميدز ظهور نتيجة المسحة الخاصة بالبعثة الموجودة في تنزانيا استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو في الثالثة عصر الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أوضح الطبيب أن البعثة أجرت مسحتها بالأمس في مقر فندق الإقامة بتنزانيا، وخرجت نتيجتها سلبية بالكامل لجميع أفراد البعثة المتواجدة بدار السلام، وبالتالي جاهزية الجميع لتلك المباراة الهامة.

ويتواجد بيراميدز على قمة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد ٣ نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، سجلها محمود وادي وإسلام عيسى ومحمد فاروق.
Advertisements
Advertisements

أول تعليق من محمد شريف عقب إصابته بـ مباراة الأهلي أمام فيتا كلوب

أحمد الطيب وشه حلو.. خالد الغندور يعلق على نتيجة مباراة الأهلي وفيتا كلوب ..شاهد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

محمد شريف يوقع على رقم غير مسبوق في تاريخ الأهلي بالكونغو

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

البطل.. شوبير يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب

أسامة فيصل في الهجوم .. تشكيل الزمالك أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

بعد اقتراح فيتا كلوب .. نسر الأهلي يتحرك من ملعب الشهداء إلى المطار عائدا للقاهرة

دوري أبطال افريقيا.. أول تعليق من الكاف بعد فوز الأهلي على فيتا كلوب

نسر الأهلي.. ياسر إبراهيم رجل مباراة المارد الأحمر وفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

انظر إلى البطل الحقيقي .. لاعب الاهلى السابق يثر الجدل عقب فوز الأهلي على فيتا كلوب | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة عصرية.. ياسمين رئيس تتألق في أحدث جلسة تصوير

لن تتوقع.. أضرار السمنة على صحة الكلى في هذه الحالة

بـ الأحمر الجذاب.. إلهام شاهين تخطف الأنظار على إنستجرام