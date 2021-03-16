سلبية مسحة بيراميدز الرسمية قبل مواجهة نامونجو





أعلن الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بفريق نادي بيراميدز ظهور نتيجة المسحة الخاصة بالبعثة الموجودة في تنزانيا استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في بطولة كأس الكونفدرالية.





ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نامونجو في الثالثة عصر الأربعاء على استاد تنزانيا الوطني "بنجامين مكابا" في إطار مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





أوضح الطبيب أن البعثة أجرت مسحتها بالأمس في مقر فندق الإقامة بتنزانيا، وخرجت نتيجتها سلبية بالكامل لجميع أفراد البعثة المتواجدة بدار السلام، وبالتالي جاهزية الجميع لتلك المباراة الهامة.





ويتواجد بيراميدز على قمة المجموعة الرابعة في الكونفدرالية برصيد ٣ نقاط بعد الفوز على نكانا الزامبي في مباراة الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، سجلها محمود وادي وإسلام عيسى ومحمد فاروق.