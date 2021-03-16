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توك شو

أحمد موسى يطالب الخارجية بترجمة فيديو عرضه إلى كل اللغات.. اعرف السبب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:01 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، ان أعضاء الجماعة الإرهابية يدعون كذبا انهم لا يحرضون على القتل والخراب؛ منوها بان  محمد ناصر ومعتز مطر وزوبع وأمثالهم يحرضون على قتل المصريين ليل نهار.

واستعرض موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مقطع فيديو مهم  لعدد من الإرهابيين وهم يحرضون على القتل؛ مشيرا إلى ان الفيديو بسيط ولكنه نموذج للجماعة الارهابية.

وطالب موسى الخارجية المصرية بترجمة الفيديو الى جميع لغات العالم ويتم عرضه على جميع الدول؛ وأخذ رأيهم في  هؤلاء الإرهابيين الخونة الذين يحرضون على سفك دماء المصريين.

وأشار موسى، الى أن العمليات الارهابية والاغتيالات والتفجيرات التي وقعت في مصر عقب سقوط الجماعة الارهابية ما هى الا نتاج هذا التحريض على القتل والعنف؛ مرددا: «هل دة حرية رأي وتعبير  ولا تحريض على القتل».  
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