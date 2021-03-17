بعد قليل.. نظر دعوى الفصل التعسفي لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، دعوى اتهام الشركة القابضة للاستثمارات المالية "فاروس القابضة للاستثمارات المالية" بتسريح العمال والفصل التعفسي لمدير إدارة الموارد البشرية، وذلك بعد مرور 14 سنة على الخدمة بالشركة.









وكشفت الدعوى المقيدة برقم 2842 لسنة 2018 عمال كلى جنوب القاهرة، أنه بموجب عقد عمل فردى، التحق المدعي يوسف محمد بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 1 أغسطس 2006 بوظيفة – مدير إدارة الموارد البشرية – بمقابل شهرى أخير قدره 103000 جنيه – مائة وثلاثة ألف جنيه مصري لا غير – وتم التأمين على المدعي يوسف محمد، وهو من المشهود لهم بالكفاءة والمهارة في أداء عمله طوال فترة عمله بشركة القابضة للاستثمارات المالية، والتي تجاوزت 14 عاما متصلة لم ينقطع فيها مدير إدارة الموارد البشرية عن عمله.







