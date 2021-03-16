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"المستثمرين المصريين" يفجر مفاجأة للقطاع الخاص بشأن زيادة المرتبات

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:16 م
أموال
أموال
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عادل نصار
زف الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، بشرى سارة للقطاع الخاص بشأن زيادة الرواتب للعاملين فيه.


وأكد هلال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن العمال هم الأصل في أي نجاح ومن حقهم كل خير، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كل يوم يفرح الشعب بأخبار جيدة.


وأضاف رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، أن القطاع الخاص سيلتزم بمبادرة الرئيس السيسي بزيادة الرواتب لـ 2400 جنيه العمالة المصرية.


وتابع الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، أنه خلال أسبوع سيتم إعلان هذا الخبر السعيد للعاملين في القطاع الخاص، مؤكدا أن هناك جهودا قوية وسريعة تتم في الوقت الحالي لتحقيق هذا الأمر.
 

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