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تعليم

بسبب الإجراءات الاحترازية .. تعرف على نسبة حضور الامتحانات بجامعة عين شمس

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:22 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس ان الكلية سوف تنتهي من امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن نسبة الحضور بالامتحانات تخطت 99.9  في المائة .


وكشف رجاء  خلال تصريحاته لصدى البلد عن الإجراءات الاحترازية اليومية التي تتبعها الكلية خلال فترة الامتحانات وأثناء الامتحانات.


وأشار عميد كلية العلوم الي إلزام جميع الطلاب والعاملين بالكلية بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات مع تعقيمها باستمرار. 


وأكد رجاء أنه يتم توجيه الطالب لمكانه داخل اللجنة ويتم تسليم الموبايل ووضعه قبل دخول اللجنة، وأنه يتم منع تبادل الأقلام داخل اللجان ويتم إثبات حضور الطالب وانصرافه بتوقيعه  بقلمه الخاص،  بالإضافة الي  تنظيم خروج الطلاب من اللجان بفواصل زمنيه لمنع التزاحم والتكدس .


وتابع أن الكلية ستطبق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الترم الثاني، مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.


وأوضح  عميد علوم، أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، منوها بأن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.


قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس انه نسبة الحضور بامتحانات الفصل الدراسي الاول تتخطي حاجز 98.7 في المائة مشيرا الي ان نسبة الحضور مثل السنوات الماضية.


وأضاف الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدى البلد ان الكلية تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين الطلاب منوها انه لم يتم اكتشاف اي حالات كورونا بين الطلاب حتي الان .


وأشار عميد زراعة عين شمس الي أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات. منوها انه سيتم تفعيل لجان الأزمات  في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة. 


وأكد على إلزام جميع الطلاب وهيئة اعضاء التدريس بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات مع تعقيمها باستمرار. 

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