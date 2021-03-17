طالب يحترف المشي على السيقان الخشبية وصديقه يلعب بالنار: ما بنخفش.. فيديو

دفعهما وقت الفراغ أثناء الدراسة ورغبتها في الاعتماد على أنفسهم إلى ممارسة هواية مختلفة وخطرة في ذات الوقت من المشي على السيقان الخشبية التي يتجاوز طولها المترين إلى اللعب بالنار باحتراس .. هما طالبان وصديقان بأحد أحياء محافظة الإسكندرية.





يقول حسن أحمد، محترف المشي على السيقان الخشبية، في فيديو لموقع «صدى البلد» إنه بدأ المشي على السيقان الخشبية منذ سنوات بسبب اعجابه بهذه اللعبة ورفض زميله في الدراسة تعليمه إياها مشيرًا إلى أنه اتقتها في شهر واحد من التدريب ويظهر بها مع فرق شعبية وأفراح وأثناء افتتاحات.





يستخدم طالب مدرسة الزراعة خشب طوله 180 سم وهو نفس طوله تقريبًا إضافة إلى زي بدرجات اللون الأزرق أختار أقمشته وتصميمه بنفسه ونفذه له خياط وعن كيفية ارتدائها يقول: «بعد ما ألبس البدلة والكاب بحط رجلي على الكفة في الخشب ثم أربط عليها بحبل متين جدًا».









ومن أطرف المواقف التي تعرض لها حسن صاحب الـ 18 عامًا قيام شخص ما بالجري وراءه بطريقة أخافته وفقد على إثرها أحد السيقان الخشبية بقدمه اليمنى وسار باليسري على ساق واحدة فقط، وكذلك كاد ذات مرة أن يقع على عروسة في حنتها بسبب قيام طفل صغير بشد ملابسه.





يعمل حسن في ورشة تبريد وتكييف ليلًا ثم مع فرقته أو شغل خاص ليلًا ثم يتفرغ قدر المستطاع قبل الامتحانات بمدة للمذاكرة والمراجعة، وعن الحركات التي يفعلها: «بعمل حركات مختلفة وأرفع رجلي، وأخري تربيعة ورفعة لفوق، واللي يساعد على دا أن يكون جسم الشخص رشيق فيساعده على سهولة الحركة وبشجع الناس تمارس حاجة زي دي».





وعن سر لقب حسن التوينز يوضح: «جاي من أسمي المتطابق مع صديقي وإني بلعب بالسيقان الخشبية وهو بالنار، ونفسنا نكون مشهورين، وعن نفسي أحلم أكون أشهر شخص بيلعب أوباب في مصر».





أما حسن فايز صاحب الـ 17 سنة والطالب بالصف الأول الثانوي فهو يلعب النار باحتراس منذ عام 2019 بعد رؤيته لشاب يلعب بالنار أيضًا مبينًا أن سبب إعجابه به أنه عرض جميل يحتاج إلى إتقان تعلمه وتحدى لعبه وأنه يتعلمه عن طريق الإنترنت.





يمر يوم ما بين إنهاء دروسه والمدرسة وممارسة لعبته الخطرة والمفضلة من خلال تجهيز فوطة قطن أولًا ثم ربط جنزير عليها وفيه رباط مدور يجعله يتحرك في كافة الاتجاهات بكل بساطة.





ويؤكد حسن على أنه لا ينصح بممارسة هذه اللعبة لأن فيها خطر كبير من تصفية نار على قدمه وغير ذلك الكثير، لكنه مصمم على الاستمرار فبها بتشجيع من عائلته على التمكن فيها والحرص منها أكثر.