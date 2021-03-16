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محافظات

مصادرة 3 آلاف شيشة خلال الفترة الماضية على مستوى جميع الأحياء في الإسكندرية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:56 م
مصادرة 3333 شيشة
مصادرة 3333 شيشة
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احمد بسيوني

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، عدد من الحملات المفاجئة علي المقاهي والكافيهات بنطاق أحياء المنتزة أول والمنتزة ثان وشرق ووسط حيث تم خلالها التحفظ على عدد 633 شيشة، ليصل إجمالي الشيش التي تم مصادرتها من قبل الإدارة المركزية خلال الفترة الماضية إلى 3333 شيشة وذلك علي مستوي الأحياء.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المحال المخالفة .


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يأتي هذا تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الإحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظا على سلامة المواطنين.


من الجدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شارك في عملية إعدام 2700 شيشة بمشتملاتها التي تم التحفظ عليهم أثناء الحملات التي شنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة خلال الفترة الماضية. وأكد أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا، ومستمرة في شن حملات متابعة تنفيذ تلك الإجراءات، محذرا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف وسيتم إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة حفاظًا علي سلامة وصحة المواطنين.


من جانبه؛ أكد اللواء جمال رشاد، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خصصت خط ساخن للتواصل مع المواطنين وإستقبال الشكاوي ضد المنشآت التي تقدم الشيشة للرواد. حيث يتم تلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على أرقام الشكاوى 01270746490 _ 01289252668. وكذلك موقع الإدارة  الرسمي www.catr.gov.eg ٠

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