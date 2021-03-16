16 مارس يوم المرأة المصرية.. نائبات البرلمان يتقدمن بواجب الشكر والتحية لنساء مصر الكادحات.. وفيبى فوزي: بفضل إيمان الرئيس السيسي بدور المرأة حققت إنجازات في كل المجالات

وكيل مجلس الشيوخ: المرأة المصرية سجلت إنجازات غير مسبوقة على كافة المستويات

حقوق إنسان الشيوخ: الدولة حرصت على حقوق المراة الممصرية ومكنتها فى جميع المجالات

النقاش: قانون الأحوال الشخصية سيشهد مناقشة صاخبة من النائبات

















تم اختيار يوم 16 مارس يوم المرأة المصرية التزامًا بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها على أن يكون هذا اليوم مرتبط بحدث تاريخي للبلد نفسه، وذلك لتقديم المرأة دورًا بارزًا في مختلف مجالات الحياة.









و فى هذا الصدد قدمت نائبات مجلس الشيوخ الشكر والدعم لكل امرأة مصرية قامت بواجبتها اللازمة تجاه الوطن واسرتها، قائلات أن نساء مصر رمز للعطاء والتضحية، ووصلن لمكانات مرموقة فى المجتمع و كافة المجالات وهى من ترفع شأن مصر فى الفترة القادمة.









فيما قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أن يوم المرأة المصرية يعد تجسيدًا حيا لنضال المرأة من مختلف الفئات و الطبقات للحصول على حقوقها و حرياتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية ، في عالم لم يكن يعترف بهذه الحقوق و الحريات ، و يأبى التنازل عن السيطرة على المرأة و يؤثر حرمانها من المساواة.









وأضافت فوزى، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، تسجل المرأة المصرية إنجازات غير مسبوقة على كافة المستويات ، تحققت لها بفضل كفاح استمر على مدار أكثر من مائة عام ، و بفضل ايمان القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دور المرأة و حتمية تمكينها سياسيًا و اقتصاديا و اجتماعيا ، حتى تكتمل منظومة التنمية المستدامة التي سعى سيادته لتحقيقها منذ اليوم الأول لتحمله المسؤولية.









وأشارت وكيل مجلس النواب، إلى أن المرأة المصرية تشارك في هذا الاحتفال، و هي تشارك بنحو 25% من مقاعد البرلمان بغرفتيه، و مثلها في المقاعد الوزارية ، و غيرها كثير في المواقع التنفيذية والقضائية في طول البلاد وعرضها ، الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث على مدار التاريخ المصري قديمه و حديثه و معاصره.









وأكدت البرلمانية، أنه باتت أحلام المرأة المصرية واقعًا راسخًا يضمنه اداؤك المتميز في كل ما تكلفين به من مهام ، وقيادة واعية ، مؤكدة على أن تمكين المرأة هو من معايير الانجاز لهذه الجمهورية التي تستوعب الجميع ، المرأة و الشباب و ذوي الهمم و كل الفئات و الأطياف ، جمهورية لا مجال فيها للحصار أو الاقصاء أو مصادرة الحقوق والحريات، بالإضافة إلى أنه لم تتوانى المرأة المصرية عن النزول و لم تتقاعس عن المشاركة لتعزيز الإرادة الشعبية و التعبير عنها بكل وضوح ، سواء في ثورات أو استحقاقات انتخابية أو غيرها.









وفى نفس السياق، أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، فى يوم المرأة المصرية هى رمز العطاء و التضحية .









وقالت إسحاق، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ، أن المراة المصرية وصلت لمكانة مرموقة فى المجتمع وتولت مناصب عالية فى مجلسى النواب و الشيوخ بنسبة 27% ، حيث يوجد 25% في مجلس الوزراء من السيدات، وأصبحت المرأة قاضية ، ومحافظ ونواب محافظ، ، وفى عهد الرئيس السيسى تم تعيين سيدة أول مستشارة أمن قومى لرئاسة الجمهورية، وأول نائبة محافظ بنك المركزى، وأول رئيسة المحكمة الاقتصادية.









و أضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن المراة تمكنت فى جميع المجالات ليست السياسة فقط و لكن أيضًا المجالات الإقتصادية و الإجتماعبة التى ترفع من شأن المجتمع ، مشيرة إلى أن التمكين الجديد للمرأة يساعد فى بناء العاصمة الجديدة التى قام الرئيس السيسى ببناءها من أجل التوسعة و الأرتقاء.









وأشارت البرلمانية، إلى أن الدولة حرصت على حفظ حقوق المرأة حيث رسخت مبدأ المساواة فى قانون المواريث بإضافة مادة تتعلق بتجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث لأحد الورثة والحجب أو الامتناع عن تسليم السندات المؤيدة لذلك مع النص على انقضاء الدعوى الجنائية أو العقوبة في حالة التصالح، وهو الحق المنهوب الذي عانته المرأة لسنوات طويلة خاصة في المناطق الريفية والصعيد بسبب العادات والتقاليد الموروثة.









وتابعت، تم تعديل قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 بتغليظ عقوبة ختان الإناث والتي أُقره عدد من التعديات القانونية على قانون ختان الإنـاث، وتمحـورت التعديـلات حـول وضـع توصيـف صريح لعمليـة الختـان طبقـا لتعريـف منظمـة الصحـة العالميـة، وتغليـظ عقوبـة السـجن لـكل مـن قـام بختـان أنثـى لمـدة تصـل إلى سـبع سـنوات، وتـم اسـتحداث عقوبـة لـكل مـن طلـب ختـان أنثـى تصـل إلي السـجن لمـدة ثلاث سـنوات.









بالإضافة إلى قانون العقوبات الضرب أو الإهانه بالإضافة إلى الاغتصاب والتي تصل عقوبته إلى سجن مدى الحياة كما يجرم إيضا الإعتداء الجنسي والتي تتراوح عقوبته من سجن 15 عاما إلى سجن مدى الحياة.









وعلى صعيد آخر، قالت النائبة فريدة النقاش ، عضو لجنة الثقافة و السياحة والأثار والإعلام مجلس الشيوخ، أن فى يوم نساء مصر يتقدمن فى جميع المجالات بجهودن .









وأضافت النقاش، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، أنه لم يقدم بعد قانون الاحوال الشخصية من مجلس النواب للشيوخ لمناقشة تعديلات مواد القانون و إعاد النظر مرة آخرى بعد أن آثار ضجة فى نفوس المصريين، مشيرة إلى أن عند مناقشة هذا القانون سيشهد مناقشة صاخبة من قبل النائبات .







