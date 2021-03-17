غرفة التطوير العقاري تكشف تفاصيل ومزايا مبادرة الرئيس الجديدة للمواطنين.. فيديو

قال أسامة سعد الدين المدير العام التنفيذي لغر فة صناعة التطوير العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تستكمل سلسلة المبادرات التى أطلقت لتنشيط الاقتصاد المصرى لتخفيف العبء عن المواطنين.





وأضاف سعد الدين خلال لقاء له لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن المبادرة ستزيد من البيع والشراء بالقطاع العقارى، بعد أن عانى من تراجع حجم المبيعات، فضلًا عن أنها ستسهم فى تدعيم الصناعات والأنشطة المتعلقة به ومستلزمات البناء .





وتابع المدير العام التنفيذي لغر فة صناعة التطوير العقاري أن خفض الفائدة على التمويل العقارى سيؤدى إلى دخول شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات الشعب المصرى من المسكن.



