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غرفة التطوير العقاري تكشف تفاصيل ومزايا مبادرة الرئيس الجديدة للمواطنين.. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 05:23 ص
اسامة سعد الدين
اسامة سعد الدين المدير العام التنفيدي لغرفة صناعة التطوير
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محمود محسن
قال أسامة سعد الدين المدير العام التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ تستكمل سلسلة المبادرات التى أطلقت لتنشيط الاقتصاد المصرى لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف سعد الدين خلال لقاء له لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن المبادرة ستزيد من البيع والشراء بالقطاع العقارى، بعد أن عانى من تراجع حجم المبيعات، فضلًا عن أنها ستسهم فى تدعيم الصناعات والأنشطة المتعلقة به ومستلزمات البناء .

وتابع المدير العام التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري أن خفض الفائدة على التمويل العقارى سيؤدى إلى دخول شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتياجات الشعب المصرى من المسكن.

وأشار إلى أن هذا القرار سيحرك حالة الركود أو التباطؤ التى يمر بها القطاع بصورة عامة، كما أنه يرفع القدرة الشرائية لمحدودى ومتوسط الدخل. 
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