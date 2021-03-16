ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عضو التحالف العالمي يوضح مفهوم المرونة بالقطاع البنكي وأهميته.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:36 م
أحمد رياض
أحمد رياض
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المهندس احمد رياض عضو التحالف العالمي للبنوك  ، المرونة بالقطاع البنكي المقصود بها التعامل مع التغيرات المفاجأة وضمان الاستعداد لها بشكل واضح والتكيف مع هذه التغيرات من اجل البقاء وتقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية .

وأضاف رياض خلال لقائه علي قناه اكسترا نيوز ، لجنة " بازل" قامت بوضع مبادئ جديدة وواضحة لتعزيز المرونة التشغيلية للقطاع المالي العالمي من اجل ضمان ازدهار القطاع البنكي ولضمان تقديم الخدمات بشكل افضل للمستفيدين من الخدمات البنكية .

وأوضح رياض ، نعمل علي إدارة الطوارئ وحماية الممتلكات وحماية العنصر البشري داخل البنوك العالمية ويجب أن يكون هناك اطار واضح لإدارة الأزمات العالمية ومواكبة الأحداث العالمية .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

السياحة والتعاون الدولي يدشنان برنامج دعم فني لتنمية الموارد البشرية مع البنك الأوروبي

بالأرقام.. لماذا تصدر البنك الأهلي المشهد في التجزئة المصرفية

إشادة بالقطاع المصرفي.. الجمعية المصرية البريطانية للأعمال تناقش قانون البنك المركزي الجديد

البنك المركزي السعودي يدشن نظام المدفوعات الفورية "سريع"

المشاط: الحوكمة والأفكار المبتكرة ساهما في دفع الشراكات الدولية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. البنك الزراعي المصري يطلق برنامج باب رزق في 150 قرية جديدة

ترشيحاتنا

ارتفاع إصابات كورونا بمصر.. الصحة توضح السبب

حمدي الهوني يسجل الهدف الأول للترجي أمام الزمالك

تحضير بلا هدف.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء الزمالك فى الشوط الأول

نسر الأهلي.. ياسر إبراهيم رجل مباراة المارد الأحمر وفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

رغم الهزيمة القاسية .. فرصة وحيدة تنقذ الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا مبكرا

ولعت بجد .. أحمد الفيشاوي يشعل النار في أحد المطاعم .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب