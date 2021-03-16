عضو التحالف العالمي يوضح مفهوم المرونة بالقطاع البنكي وأهميته.. فيديو

قال المهندس احمد رياض عضو التحالف العالمي للبنوك ، المرونة بالقطاع البنكي المقصود بها التعامل مع التغيرات المفاجأة وضمان الاستعداد لها بشكل واضح والتكيف مع هذه التغيرات من اجل البقاء وتقديم الخدمات للمواطنين بجودة عالية .





وأضاف رياض خلال لقائه علي قناه اكسترا نيوز ، لجنة " بازل" قامت بوضع مبادئ جديدة وواضحة لتعزيز المرونة التشغيلية للقطاع المالي العالمي من اجل ضمان ازدهار القطاع البنكي ولضمان تقديم الخدمات بشكل افضل للمستفيدين من الخدمات البنكية .



