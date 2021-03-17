كورنيش المزاريطة.. طالبات التعليم الفني يتحدين السخرية لتطوير كورنيش أسيوط ..شاهد

موجة من الانتقادات شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول قيام معلمي وطلاب التعليم الفني بتطوير كورنيش أسيوط واصفينه بكورنيش "المزاريطة " لكثرة الألوان المستخدمة في أعمال التطوير وعلى الرغم من ذلك تحولت هذه الانتقادات السلبية إلى دافع لطلاب وطالبات التعليم الفني لاستكمال تطوير الكورنيش مؤمنين بدورهم المجتمعي بالمشاركة في تطوير وتجميل كورنيش أسيوط.





قالت مي أحمد عبد الوهاب طالبة بمدرسة أسيوط الثانوية الفنية بنات وإحدى المشاركات في تطوير كورنيش أسيوط، أشارك في مبادرة بأيد ولأدنا نبني بلدنا من أجل المشاركة في عمل مفيد في تنمية المجتمع ضمن المشاركة المجتمعية حتى يكون لنا دور فاعل من خلال تطبيق ما ندرسه في المدرسة على أرض الواقع.





وأشارت مي إلى أنه تم تدريبهن في المدرسة على الأعمال التي يقمن بها لتطوير كورنيش النيل بأسيوط حتى يتحول إلى لوحه فنية.





وأضافت آلا محسن عبد الفتاح طالبة بمدرسة أسيوط الثانوية الفنية بنات أن مبادرة تجميل أسيوط تعد فخر لجميع الطالبات المشاركات فيها بالإضافة إلى شعور أهالينا بالفخر بما نقوم به من تجميل وتطوير في كونيش النيل واجد من أسرتي دعم كامل حيث قام والدي بشراء دولاب لي وقمت بدهانه والرسم عليه حتى أصبح لوحه فنية في غرفتي وبسعد عندما أسير أنا وصحباتي على الكورنيش ويروا ما قمت به مع زميلاتي من تجميل للكورنيش.





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وأشارت مريم أشرف حسن طالبة بمدرسة أسيوط الثانوية الفنية بنات إلى أن الانتقادات التي شهدها موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول الرسومات والألوان التي قمنا بعملها في الكورنيش كان من الأولى لأي شخص قبل أن ينتقد أن ينزل ويزور الكورنيش ويعرف هذه الأعمال والألوان تعبر عن إيه خاصة وان كل رسمه ولون له تعبير في حضارة مصر عامة وحضارة أسيوط خاصة .





وأوضح شريف أحمد مصطفى معلم خبير بمدرسة أسيوط الثانوية الفنية بنات أن مشاركة الطالبات في تجميل المدينة له أهداف كثيرة منها المشاركة المجتمعية وربط التعليم بالتطبيق العملي على ارض الواقع خاصة وأن التدريب في المدارس بسيط نظرا لقلة الخامات على العكس في أرض الواقع المساحات كبيرة وخامات كافية تعطي الفرصة للطالبات للتعلم بشكل جيد بالإضافة إلى مشاركتهم المجتمعية تجاه بلدهم.





وقال محمد عبد الحليم السنباطي معلم خبر بمدرسة أسيوط الثانوية الفنية بنات إن هذه المبادرة لها الكثير من الإيجابيات ومنها إقناع الطالبات بالخروج من داخل أسوار المدرسة إلى تطبيق دراستهم في الشوارع والميادين العامة خاصة في ظل العادات والتقاليد في الصعيد والتي تضع قيودا على الفتيات ولكن نجحت هذه المبادرة في إخراجهن ومشاركتهن في تجميل وتطوير بلدهم وهذه خطورة جيدة للانتقال بهم إلى سوق العمل ويعطي التعليم الفني حقه في المجتمع حيث يعاني من تهميش في الجانب التعليمي وتحسين صورة طالب التعليم الفني لدى المجتمع ويعلم الجميع أن طلاب التعليم الفني هم عصب العمل داخل الدولة مثلما يحظى بمكانته في الدول المتقدمة.





وأكد عماد لويس موجه عام الزخرفة العلمي بأسيوط أن مبادرة التعليم الفني تهدف إلى تجميل مدينة أسيوط وعندما تم عرض المبادرة على طلاب التعليم الفني رحبوا بها لما لها من دور مجتمعي ويدرسن طالبات المدرسة الفنية بأسيوط منظومة الجدارات والتي تهدف إلى تأهيل الطالبات لسوق العمل ومهما كان التدريب داخل المدرسة فهو قليل بالنسبة لتأهيل الطالبات لسوق العمل وجاءت الفرصة للطالبات من خلال هذه المبادرة للتدريب بشكل جيد من خلال مشاركتهن المعلمين في أعمال تطوير وتجميل الكورنيش، ولكن للأسف واجهنا انتقادات شديدة من الكثير خاصة وان الناس تنظر إلى ما تم ولا تنظر إلى ما قبل التطوير حيث كان المنظر سيئ جدا، الناس انتقدت الألوان المستخدمة في تجميل الكورنيش على الرغم من استخدامنا ألوان تشير للطبيعة ولكن للأسف الانتقادات جاءت بسبب أننا في الصعيد ليس لدينا تربية فنية لا يعلم المواطن كيفية توظيف الألوان وما المناسب في الاستخدام على الحوائط داخل المنازل والمناسب في الشوارع والميادين التربية الفنية لدينا تنحصر في ألون البيج والرمادي وهي الألوان المحايدة وهذه لا تصلح في الشوارع بين مياه نهر النيل والأشجار فكان لا بد من استخدام اللون الأخضر بدرجاته.





ومن جهته قال محمد إسماعيل النمر مدير إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، إن عملية تطوير كونيش أسيوط تتم من خلال لجنة مشكلة مشارك فيها مهندسين فنون تطبيقية وتم اختيار ألوان الدهانات بعناية لأنها تعبر عن حضارة أسيوط.





وأشار النمر إلى أن الألوان المختارة تعبر عن شروق وغروب الشمس في الريف المصري ويتوسطهم حضارة أسيوط وقناطر أسيوط كما يتوسط الأعمال التي تم صناعتها على كورنيش أسيوط رسمت تمثل سطوع الشمس وأخرى للقمر على الأهرامات مظللين بعلم مصر والتي تعبر عن عراقة الحضارة المصرية بالإضافة إلى القط والذي كان إله الهواء والذكاء لدى القدماء المصريين وزهرة اللوتس.





وأكد مدير إدارة التعليم الفني أن التعليقات الساخرة إصابة الطالبات المشاركات في هذه الأعمال بالإحباط ولكن رغم ذلك سوف يستكملن أعمالهن في تطوير الكورنيش خاصة لإيمانهن برسالتهن المجتمعية.





وكان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أكد أهمية المشاركة المجتمعية في أعمال التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة بمختلف مراكزها مشيدا بجهود طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني بالمحافظة ودورهم في تطوير وتجميل كافة الميادين والشوارع الرئيسية بجميع مراكز ومدن المحافظة وإبراز الشكل الجمالي لها طبقًا للخطة الموضوعة لافتًا إلى التعاون بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة لتعود المحافظة إلى سابق عهدها كـ "عاصمة للصعيد".





وأوضح محافظ أسيوط أنه تم استكمال أعمال تطوير وتجميل كورنيش النيل بشارع الثورة بتخطيط الشوارع وطلاء البلدورات والأعمدة على جانبي الطريق ودهان سور الكورنيش وتركيب مقاعد جديدة وذلك بمشاركة طلاب ومعلمي مدارس التعليم الفني بالمحافظة في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل المشاركة في أعمال التطوير والتجميل، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم لطلاب التعليم الفني والمتابعة المستمرة لتنفيذ خطط التطوير الموضوعة لرفع مستوى الخدمات والمرافق وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للميادين والشوارع الحيوية.