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فن

كريم عفيفي : انتهيت من تصوير 70% من مشاهدي في نجيب زاهي زركش.. خاص

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 08:59 م
صدى البلد
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خالد صواف

 كشف الفنان كريم عفيفي لصدى البلد عن اقترابه من الأنتهاء من تصوير دوره في مسلسل " نجيب زاهي زركش " والذي يشارك به في الموسم الرمضاني المقبل مع الفنان القدير يحيي الفخراني .

وقال:" انتهيت تقريبا من تصوير حوالي 70% من مشاهدي في المسلسل ".

أضاف : " أجسد في المسلسل شخصية تدعى سعد نصار ، وهو دور مختلف تماما عنى وأتمنى أن يكون مفأجاة للجمهور".

ويجسد يحيي الفخراني في المسلسل دور محام مخضرم وأستاذ جامعي، ولديه 4 أبناء، لكنه يدخل في صراع معهم ويعاني من جحودهم، والمسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، كريم عفيفي، وتأليف عبدالرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهي ذركش" التعاون الخامس الذي يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخراني، بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة قدما سويا مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذي كان آخر تعاون بينهما.
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