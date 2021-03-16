جدة تصور شيطانا يقف على سرير حفيدتها.. صور

توسلت جدة مرعوبة للمساعدة بعد أن صورت "شيطان" يقف فوق سرير حفيدتها ، بعد أيام قليلة من سماع صوت الطفلة الصغيرة وهي تحذر دخيلًا غير مرئي بأن "يرحل" من غرفتها.

وبدأت القصة المرعبة حين قامت توري ماكنزي ، 41 عامًا ، بوضع كاميرا في منزل ابنها بعد شكاوى من أن حفيدتها أمبر ماكنزي البالغة من العمر عامين تتحدث عن شيء غير مرئي يظهر لها في منتصف الليل.

وعثرت الجدة بعد فحص الكاميرا الخاص بها بعد أربعة أيام من وضعها في غرفة حفيدتها ، على صورة تقشعر لها الأبدان لشخص ذات قرون ومخالب طويلة يقف على بعد بوصات من الطفلة النائمة وشقيقها مايكل ماكنزي البالغ من العمر سبعة أشهر .

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تصوير "المخلوق" وهو يقف في وضع غريب ، وينظر لأعلى قبل الثالثة صباحًا بقليل ، حيث تصر الجدة على أن هذا الاكتشاف جعلها تخشى على حياة أحفادها.

وعندما حاولت الجدة من تخليص المنزل من "الروح الشريرة" عن طريق حرق الزيوت ، ادعت أن الخزائن والستائر فتحت وأغلقت وبدأت الموسيقى تعزف من تلقاء نفسها.

وكانت الجدة شاركت قصتها عبر صفحة خارقة للطبيعة على Facebook لطلب النصيحة ، مما ترك المستخدمين مرعوبين مع تحذير الكثيرين لها من بيع المنزل ووافق آخرون على أن تبدو `` شيطانية ''.

ردت الجدة بالنفي على أولئك الذين ادعوا أن الصورة يمكن أن تكون مزيفة ، وأصرت على أنها تريد فقط حماية أسرتها وليس لديها المعرفة الفنية لتغيير الصورة.