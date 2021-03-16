نهاد أبو القمصان تناشد بتعديل قانون الأحوال الشخصية

قال الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية قامت بالمرجعية الوحيدة لكل من ليس فيه نقد لمذهب الإمام أبو حنيفة، مشيرة إلى أن العصور أختلفت تماما.





وأضافت "نهاد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التقييد بمذهب واحد قام بالتسبب فى العديد من المشاكل، موضحة أنه فى المادة 6 من القانون يتحدث أن المرأة ليس لها أى شخصية قانونية فى قانون الأحوال الشخصية.





وتابعت أن هذا القانون مطبق منذ عام 1925 حتى الأن، مناشدة بتعديل قانون الأحوال الشخصية وإستبداله بقانون يهدف إلى معالجة المشاكل والتعامل مع الواقع.





وأكدت أن الإمام محمد عبده شيخ الأزهر عام 1920 قام بعمل قانون للأحوال الشخصية والذى كان بدوره مناسب ورائع، لافتة إلى أنه أعطى أهمية قانونية للنساء، حيث أنه أستمر ثلاث سنوات فقط وتم إلغاؤه بسبب زواج الخديوى لأكثر من أمرأة.