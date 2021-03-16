اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية حول لقاح أسترازينيكا.. وتوقف دول أوروبا عن التطعيم باللقاح يهدد ملايين الجرعات ويزيد مخاطر حرمان المصابين من الدواء

- دول أوروبية كثيرة أوقفت التطعيم بلقاح أكسفورد لحين البت فيه

-المنظمات الدولية تنصح بالإستمرار في تلقي اللقاح إنقاذًا للملايين من الوباء

- لقاح أسترازينيكا يعد البديل الأفضل لكثير من الدول الأكثر احتياجًا





يجتمع خبراء سلامة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء لمناقشة لقاح أكسفورد أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا Covid-19 ، مع استمرار قائمة متزايدة من الدول في وقف استخدامه مؤقتًا بسبب مخاوف من تسببه في جلطات دموية، وفق ما ذكرت شبكة (سي إن إن).





واليوم الثلاثاء، أصبحت قبرص ولوكسمبورج ولاتفيا والسويد أحدث الدول الأوروبية التي تعلق استخدامها للقاح، على الرغم من نصيحة الوكالات الطبية الدولية بأن فوائد الحصول على جرعات اللقاح تفوق أي مخاطر محتملة.





ناشدت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين الدول لمواصلة حملات التطعيم ، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن اللقاح تسبب في مشاكل التخثر.





وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير "حتى اليوم ، لا يوجد دليل على أن اللقاح تسبب في الحوادث ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم حتى نتمكن من إنقاذ الأرواح ووقف المرض الشديد جراء الفيروس".





تقوم منظمة الصحة العالمية بتقييم أحدث التقارير عن أحداث الانسداد التجلطي ، لكنها قالت إنه "من غير المرجح" تغيير توصياتها.





تعقد الهيئة الطبية الأوروبية (EMA) ، الجهة المنظمة للأدوية في أوروبا ، التي سمحت باستخدام اللقاح للكتلة المكونة من 27 دولة ، اجتماعًا خاصًا يوم الخميس لمراجعة المعلومات التي تم جمعها حول ما إذا كان لقاح أكسفورد- أسترازينيكا، قد أثر على التخثر لدى الأشخاص الذين تم تطعيمهم.





كما نصحت الهيئة الطبية الأوروبية بعدم وقف حملات التطعيم أثناء التحقيقات ، وكررت تلك النصيحة يوم الثلاثاء.





قالت المديرة التنفيذية للهيئة، إيمير كوك، في مؤتمر صحفي رقمي اليوم الثلاثاء "في الوقت الحالي لا يوجد مؤشر على أن التطعيم تسبب في حدوث هذه الحالات ، ولم تظهر في التجارب السريرية ولم يتم إدراجها على أنها أحداث جانبية معروفة أو متوقعة مع هذا اللقاح".









وذكرت كوك: "ما زلنا مقتنعين تمامًا بأن فوائد لقاح أسترازينيكا في الوقاية من الفيروس Covid-19 ، وما يرتبط به من مخاطر لدخول المستشفيات وحالات الوفاة ، تفوق هذه الآثار الجانبية" ، مضيفة أنها قلقة من أن الإيقاف سيضر بالثقة في اللقاحات، وهذا آخر شئ يريده العالم.





لكن معظم أوروبا عارضت هذه النصيحة في الأيام الأخيرة ، حيث أوقفت مؤقتًا التطعيم بأسترازينيكا حتى في الوقت الذي تواجه فيه القارة موجة ثالثة من الوباء ، مدفوعة بأشكال مختلفة من الفيروس من السلالات الجديدة التي اكتشفت في بريطانيا على وجه الخصوص، وتواجه انتقادات بسبب حملات التطعيم البطيئة.





و ليس لقاح أسترازينيكا اللقاح الوحيد المتاح في أوروبا، حيث سبق وإن أجاز الاتحاد الأوروبي لقاحات بيونتيك-فايرز و موديرنا و جونسون آند جونسون.





ويجري حاليًا تقديم جرعات لقاح بيونتيك وموديرنا إلى الأوروبيين ، ولكن من غير المتوقع وصول الشحنات الأولى من لقاح جونسون حتى منتصف أبريل .





واليوم الثلاثاء، وافقت شركة فايزر على تسريع تسليم 10 ملايين جرعة من لقاح Covid-19 إلى الاتحاد الأوروبي ، بعد أيام من إعلان شركة أسترازينيكا أنها ستواجه "نقصًا" في شحنات اللقاح المخطط له إلى الاتحاد الأوروبي.









ويعد لقاح أسترازينيكا، الذي تم ترخيصه للاستخدام في عشرات البلدان على مستوى العالم ، لم يتم منحه الضوء الأخضر من قبل المنظمين في الولايات المتحدة.





كانت الدنمارك أول من أوقفت لقاح AstraZeneca يوم الخميس الماضي "كإجراء وقائي" بينما يحقق مسؤولو الصحة الدنماركيون في الآثار الجانبية المحتملة بعد وفاة شخص أصيب بجلطة دموية بعد التطعيم، وسرعان ما حذت النرويج وأيسلندا وبلغاريا بعد الدنمارك .





وقالت وكالة الأدوية الدنماركية إن المرأة الدنماركية التي توفيت بعد التطعيم كان لديها عدد قليل من الصفائح الدموية وجلطات دموية في الأوعية الصغيرة والكبيرة ونزيف.





وأضافت الوكالة في بيان يوم الاثنين "الصورة السريرية غير عادية للغاية ويتم حاليا فحص دقيق من قبل وكالة الأدوية الأوروبية".





وذكرت وكالة الأدوية النرويجية أنه تم الإبلاغ عن وفاة أخرى في النرويج يوم الاثنين ، إلى جانب عدد قليل من الحالات غير المميتة مع ردود فعل سلبية مماثلة "غير عادية".





تلقت الوكالة أكثر من 1000 تقرير عن الآثار الجانبية في الأيام الأخيرة ، والتي قالت إنها تقوم بمراجعتها حاليًا.









في غضون ذلك ، ضاعفت AstraZeneca من مراجعاتها لسلامة لقاحها.





في بيان لها يوم الأحد ، قالت شركة الأدوية العملاقة إنه من بين 17 مليون شخص تم تطعيمهم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حتى الآن ، كانت حوادث جلطات الدم "أقل بكثير مما كان متوقعًا أن تحدث بشكل طبيعي في عموم السكان".





ومع ذلك ، انضمت إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وأيرلندا وهولندا وإندونيسيا وغيرهم إلى الدول التي أوقفت تطعيمات أسترازينيكا.





أقرت معظم الدول التي أصدرت تعليقًا للقاح بأنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن اللقاح AstraZeneca تسببت في حدوث جلطات دموية.





يُنظر إلى لقاح أسترازينيكا ، الذي تم ترخيصه للاستخدام من قبل منظمة الصحة العالمية في فبراير ، على أنه مفتاح لمكافحة فيروس كورونا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لأنه رخيص وسهل التخزين.





و جعل هذان العاملان منه ركيزة أساسية لخطط النشر على مستوى العالم.





وتتزايد المخاوف من أن التعامل مع تقارير الجلطات الدموية سيؤثر على ثقة اللقاح.





حذر كبير الباحثين في تجربة لقاح أكسفورد أسترا زينيكا ، أندرو بولارد ، من أنه "منزعج للغاية" لأن يتم إرجاء الناس عن تلقي التطعيم لأن البلدان في أوروبا تشهد ارتفاعًا وموجة ثالثةمن الإصابات.





وقال إنه يبدو من البيانات التي وردت من المنظمين أنه "لا توجد إشارة على وجود مشكلة".





وأضاف"من الأهمية بمكان أن يكون هناك تقييم دقيق لهذه الحالات ، فمن الواضح أنه تم الإبلاغ عنها في دولتين في جميع أنحاء أوروبا ، لذلك يجب فحصهم عن كثب لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء غير عادي بخصوصهم ... ولكن في في غضون ذلك ، نحتاج حقًا إلى التأكد من حماية الناس ضد كوفيد ".





ذكرت هيئة تنظيم الأدوية في بريطانيا يوم أمس الاثنين إنها لم تشهد أي زيادة في جلطات الدم في المملكة المتحدة ، حيث تم إعطاء أكثر من 11 مليون جرعة من أسترازينيكا.





والمملكة المتحدة ، هي البلد التي طورت لقاح أكسفورد - أسترازينيكا ويتم تصنيعه فيها، من بين عدد من البلدان التي لا تزال متمسكة بالتطعيم به.





قالت بلجيكا وأستراليا وبولندا ونيجيريا والمكسيك والفلبين إنها ستواصل استخدام اللقاح مع تقدم التحقيقات.





بعد أن أصبحت أول دولة خارج أوروبا تؤجل طرح لقاح أكسفورد-أسترا زينيكا ، قالت تايلاند يوم الاثنين إنها ستستمر في تلقي الجرعات.





تلقى رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أو تشا وأعضاء حكومته اللقاحات الأولى من اللقاح اليوم الثلاثاء ، وتم بثها في بث مباشر.





وقال برايوت بعد التطعيم "هذا سيبني الثقة بين عامة الناس لتلقي التطعيمات التي تنظمها الحكومة".



