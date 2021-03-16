في يومهن.. حكاية 12 مصرية نحتن الصخر وصولا للمجد

تحتفل مصر في 16 مارس من كل عام بيوم المرأة المصرية، التي جادت بكل غال ونفيس في سبيل حريتها والحصول على حقوقها بل والدفاع عن وطنها وكتابة تاريخ حافل لها منذ آلاف السنين وليس قبل 100 عام عند مشاركتها في ثورة 19 وكفاحها ضد المحتل الإنجليزي. وتعرف المرأة المصرية بالجلد والعزيمة والقدرة على البناء والتجديد وصناعة الرجال، ولم تترك مجالا إلا وكان لها دورا فيه، بل برزت أسماء كثيرة من بين المصريات كانت محط إعجاب العالم وتقديره واحترامه وليس المصريين وحدهم.

فاطمة إسماعيل

يأتي اسم الأميرة فاطمة إسماعيل عند ذكر أول جامعة مصرية، فقد كان لها دورا بارزا في وقت كانت مصر تحاول تأسيس جامعة بتبرعات ومساهمة من الخديوي عباس الثاني ولكنها عجزت الى أن أعلنت فاطمة أنها ستتحمل تكاليف البناء التي بلغت وقتها 26 ألف جنيه وكان مبلغا كبيرا بل وتبرعت بقطعة أرض لبناء الجامعة في الجيزة ومعظم ما تملكه من مجوهرات امرأة مصرية لديها ثقافة وتقدير للعلم حتى لقبت براعيه العلم.

صفية زغلول

وعند ذكر الوطنية وحب البلاد فأكبر مثال هي صفية زغلول التي لقبها المصريون بـ أم المصريين، صفية زغلول التي تقدمت صفوف الثوار المصريين في ثورة 1919 جنبا إلى جنب مع الرجال للمطالبة بالاستقلال بعد اعتقال زوجها سعد زغلول لتكمل ما بدأه زوجها من نضال واعتبرت نفسها أمًا لكل أولئك الأبناء الذين خرجوا يواجهون الرصاص من أجل الحرية فنادها الشعب قائلا: تحيا أم المصريين.





إصلاح محمد علي

ولم يقتصر دور المرأة على الهتاف فقط، بل تعدى ذلك بكثير عندما شاركت في حرب أكتوبر 73 الحكيمة إصلاح محمد علي التي كانت تعمل ضمن طاقم من الممرضين والأطباء في مستشفى السويس 24 ساعة متواصلة أثناء الحرب وتحت قصف مستمر ورغم الخطر استمرت في العمل بل كانت مثال للتفاني للعمل والوطن.

عزة فهمي

كانت عزة فهمي مصممة مجوهرات وصاحبة أول ماركة مجوهرات عالمية وصاحبة سلسلة محلات عزة فهمي حول العالم٬ تدفع 3 جنيهات شهريا كي تتعلم من الصنايعية بـ شارع خان الخليلي، فعملت في ورشة أحد صناع التحف الفضية لتقتحم مجال شغفها بعد انقضاء ساعات عملها الحكومي في الهيئة العامة للاستعلامات لتصل إلى العالمية دون أن تتخلي عن هوية العلامة التجارية.





لطيفة النادي

ومن قلب أسرة ترى أن التعليم مضيعة للوقت ويجب أن تكتفي المرأة بالابتدائية تخطت لطيفة النادي كل الحدود والحواجز لطالما كانت تحلم ان ترتفع بطائرة شغف قادها إلى أن أصبحت أول امرأة مصرية تقود طائرة بين القاهرة والإسكندرية، وثاني امرأة في العالم تقود طائرة منفردة،لم تستسلم رغم رفض والدها واستمرت في الكفاح وحظيت بدعم من والدتها.





شجرة الدر

ونضرب أشد الأمثلة في الحكمة لدى المرأة بشجرة الدر زوجة السلطان الصالح أيوب التي لعبت دورا تاريخيا كزوجة أحسنت التصرف متحكمة في مشاعرها، وامرأة أفضل من الرجال أثناء الحملة الصليبية، ف أثناء مرض زوجها شاركته في حكم البلاد وكانت مسئولة عن بيت المال وأخفت خبر وفاته حتى لا تتأثر معنويات الجيوش.





فوزية فهيم

وفي العلم تأتي المصرية فوزية فهيم التي درست في كلية العلوم جامعة القاهرة وعلى مدار سنوات في أكثر من جامعة وحصلت على عدد من المناصب منها معيد بكلية الهندسة قسم الكيمياء جامعة القاهرة، وحصلت على الماجستير وأخذت منحة حكومية من المملكة المتحدة وحصلت على الدكتوراه لتأتي لمصر وتقدم إسهاماتها العلمية على أرض الوطن ومن أشهرها تأثير مضادات الأورام في سم الثعبان كما صنعت تحسينات هامة في مشاكل التلوث والصحة.



