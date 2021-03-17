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النائب أحمد مقلد : جهود مصر تدعم القضية الفلسطينية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:16 ص
اجتماع فلسطين
اجتماع فلسطين
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إبراهيم القادري


قال احمد مقلد عضو مجلس النواب ، مصر الأن تقوم بالجولة الثانية من الحوار الوطني الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية مؤكدا ان القضية الفلسطينية من القضايا الهامة بالنسبة إلي مصر سواء من البعد التاريخي أو علي المستوي القومي المصري .

وأضاف مقلد خلال مداخلة هاتفية في برنامج " صالة التحرير " المذاع علي قناه " صدى البلد " :  اجتمعت كافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة بحضور المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية لوضع ترتيبات العملية الانتخابية الفلسطينية القادمة .

وأوضح مقلد ، الاجتماع من اجل توحيد القضية الفلسطينية السياسية في كافة الاتجاهات وهذا يعمل علي إعادة الدور الرئيسي والمحوري لمنظمة التحرير الفلسطينية .

وتابع منظمة التحرير الفلسطينية  هي المنظمة الأم و المعترف بها شرعيا ودوليا .
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