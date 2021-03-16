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أحمد موسى يهنئ الأهلي بالفوز على فيتا كلوب ويهاجم أحمد الطيب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:19 م
الأهلي
الأهلي
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عبد الخالق صلاح
قدم الإعلامي أحمد موسى التهنئة إلى النادي الأهلي عقب فوزه على نادي فيتا كلوب بثلاث اهداف نظيفة.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»،: «فوز النادي الأهلي كبيرا جدا ومهم؛ مطالبا المعلق أحمد الطيب بالتعليق على مباريات الأهلي لأنه يفوز دائما.

وسخر موسى من المعلق احمد الطيب الذي ترك الملعب وكان يعلق على ارضيه الملعب ودرجة حرارة الجو؛ منوها بأنه يشجع نادي الزمالك ويرغب في ان يكون الفائز مصريا.

وأكد موسى، أن جمهور الأهلي كان يتظاهر على السوشيال ميديا لمنع احمد الطيب من التعليق على المباراة؛ منوها بأن رجال النادي الأهلي لم يتركوا الأمر لكي يعلق احد على ادائهم وفازو بانتصار كبير.
واستنكر موسى، حالة السوء الذي ظهرت بها أرضية الملعب؛ قائلا: «أرضية الملعب وحشة ومينفعش ستلعب عليها والملاعب في القرى عندنا منها». 
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