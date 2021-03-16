أمريكا تشن هجوما على الحوثي وتقف إلى جانب السعودية

قالت الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركيج سيعود إلى المنطقة عندما تكون مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن مستعدة للحوار.





وبحسب "الشرق" السعودية، أكدت الخارجية الأمريكية أن الحوثيين يضاعفون جهودهم العسكرية عوضا عن أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات.





وأضافت أن إنهاء الحرب في اليمن من أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن.





وأدانت الخارجية الأمريكية استخدام الحوثيين للمسيرات وهجماتهم الصاروخية على السعودية.





وتابعت أن أمام إيران الفرصة لتعكس ما تقوم به في اليمن وتلعب دورا إيجابيا.