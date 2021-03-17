اشتري المصري.. معرض للأثاث الدمياطي بجودة عالية في المنيا.. شاهد

حالة من السعادة سيطرت على أهالي محافظة المنيا بافتتاح معرض اشتري المصري "صنع في دمياط" للأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث والملابس والإكسسوارات والسجاد والتحف والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية، والذي يستمر حتى ٣١ مارس الجاري والمقام على كورنيش النيل وبأسعار مخفضة وبجودة عالية.









ينظم المعرض جهاز تشغيل الشباب بمحافظة المنيا وبالتنسيق مع جهاز تشغيل الشباب بمحافظة القاهرة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل المعرض.









يقول خالد سعد وعبد الرحمن سعيد ومحمد نجيم، من أهالي المنيا، إن المعرض فرصة طيبة لشراء الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأسر دون تعب السفر والذهاب والشراء من محافظة المنيا إلى دمياط، فالمعرض ساهم في توفير الأثاث بجودة عالية وأسعار جيدة في متناول معظم الأسر الراغبة في تجهيز أبنائهم وبناتهم للزواج، كما ساهم في توفير الوقت والجهد.









وأوضح هاني عبد الرحيم أن المعرض شامل وبه منتجات في غاية الجمال والجودة من أثاث راق يضم حجرات نوم للكبار وللأطفال وسفرة وصالونات وأنتريهات وترابيزات بمقاسات مختلفة ومرايا متعددة الأشكال، بالإضافة إلى الملابس الرجالي والعبايات الحريمي وملابس الأطفال المختلفه وبجميع المقاسات والمصنوعات الجلدية والإكسسوارات والهدايا المختلفة والأدوات المنزلية، إضافة إلى العطور والبخور وغيرها من المعروضات.











وأبدى محمد سلطان، من العارضين ومن أبناء دمياط، سعادته بتواجد بمحافظة المنيا، مشيرا إلى أن معرض المنيا من أهم المعارض التي يبيع فيها العارضون ويحققون مبيعات كبيرة نظرا لحب وعشق المواطن المنياوي للأثاث الدمياطي ولثقته في العارضين وجودة المنتجات الخشبية المعروضة وأسعارها المناسبة لهم.











كان المحافظ اللواء أسامة القاضي يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، افتتح المعرض بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، ومندي عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد حسين مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمنيا.









وتفقد المحافظ أقسام المعرض، مشيدا بالمنتجات المعروضة لأصحاب المشروعات، وحرصهم على جودة الإنتاج وسعيهم الدؤوب لإنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم إقامة مثل هذه المعارض، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح بدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المجالات لدورها الهام في المساهمة في الحد من مشكلة البطالة ومساعدة الشباب من أصحاب تلك المشروعات في تسويق منتجاتهم والتشجيع على ثقافة العمل الحر.







