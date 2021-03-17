ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مصطفى محمد آخر الضحايا والنني ضمن القائمة.. أشهر حوادث سرقة نجوم كرة القدم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد السعيد
شهدت الفترة الأخيرة تعرض  نجوم كرة القدم لحوادث سرقة وسطو مسلح من قبل عناصر إجرامية ومحتالين.

النجم المصري مصطفى محمد كان آخر ضحايا السرقة، وبات في ورطة حقيقة، قد تمنعه من الانضمام إلى منتخب مصر، لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويستعرض " صدى البلد": أبرز حوادث سرقة كرة القدم في السنوات الأخيرة:

1 - مصطفى محمد:

تعرض مصطفى لحادث سرقة خلال الأيام الماضية في أحد الأسواق التجارية في تركيا،  حيث تمت سرقة حقيبته التي توجد بها محفظته الشخصية وجواز سفره المصري.

وأشارت تقارير صحفية تركيه، إلى أنه لم يتم العثور على محفظة مصطفى محمد أو جواز سفره، ليدخل اللاعب في نوبة اكتئاب.

وأوضحت، أن مصطفى محمد قد لا يسافر لمصر للالتحاق بمعسكر المنتخب، بعد ضياع جواز سفره، لكنه يحاول الوصول لحل مع السلطات التركية.

ويكثف منتخب مصر  جهوده حاليا بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لإنهاء أزمة مصطفى محمد.

2- دي ماريا:
  أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرض لعملية سطو مسلح على منزله، الاحد الماضي، خلال مباراة فريقه ضد نانت.
وحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن منزل دي ماريا تعرض للسرقة وعائلته بداخله خلال مباراة نانت وهو السبب الذي جعل اللاعب يخرج من المباراة.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو دخل في حديث مع المدير الرياضي للنادي ليوناردو مع مطلع الشوط الثاني.

وتابعت الإذاعة الفرنسية، أن بوكيتينو استبدل دي ماريا خلال مواجهة نانت من أجل الذهاب إلى منزله للاطمئنان على عائلته.

ووأضحت تقارير فرنسية أنه تم سرقة ساعات ومجوهرات من منزل دي ماريا تقدر بـ 500 ألف يورو.

3- محمد النني:

تعرض منزل  الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي للسرقة في شهر يوليو 2019، حيث حاول أحد الأشخاص الإستيلاء على  كابلات كهرباء نحاسية من داخل الفيلا الخاصة به في محافظة الغربية، لكنه توفي صعقا.

وأكدت تحريات النيابة العامة عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الشخص الذي حاول سرقة فيلا محمد النني.

4- رياض محرز:

استغل بعض اللصوص وجود رياض محرز وعائلته خارج منزله في مدينة مانشستر، خلال شهر يونيو الماضي  وقاموا بسرقة ثلاث ساعات فاخرة بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، تحمل بعض الماركات العالمية مثل رولكس وريتشارد ميل.

5- رونالدو 

منزل  النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، في مدينة ماديرا البرتغالية تمت سرقته في شهر أكتوبر الماضي، أثناء مباراة البرتغال مع إسبانيا.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن اللص دخل العقار أثناء تواجد  بعض موظفي الصيانة، وأستولى على  قميصا موقعا عليه من كريستيانو رونالدو، يبلغ قيمته 182 جنيه إسترليني، بجانب بعض الأشياء الآخرى الصغيرة.

وتابعت التقارير أن أحد أفراد أسرة كريستيانو رونالدو قام بإبلاغ الشرطة البرتغالية عقب الحادث، والتي وصلت إلى المنزل على الفور، وتم تحديد اللص من خلال كاميرات المراقبة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نانت يقلب الطاولة على باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي

أثناء لعبه مباراة نانت.. تفاصيل تعرض منزل دي ماريا للسرقة وعائلته بداخله

عقب دي ماريا .. سرقة منزل قائد باريس سان جيرمان

حالة اكتئاب.. سرقة مصطفى محمد في تركيا.. والبلدوزر قد يتغيب عن المنتخب

لويس فيجو: محمد صلاح من أفضل اللاعبين فى العالم.. وريال مدريد تأثر برحيل رونالدو

مصدر دبلوماسي: استخراج وثيقة سفر لــ اللاعب مصطفى محمد ليلحق بالمنتخب

ترشيحاتنا

بعد منع طائرته من عبور أجواء الأردن .. نتنياهو يتوجه إلى الإمارات في هذا الموعد

الشيشيني يكشف أسباب رفضه الانضمام للجهاز المعاون لـ كارتيرون مع الزمالك

خالد يوسف مع زوجته في منزله بعد عودته لمصر .. شاهد

الصحة السعودية تكشف العمر المناسب لتلقي لقاحي فايزر وأسترازينيكا

أخطاء تسوية البانية تجعله يمتص الكثير من الزيت تجنبيها فورا

حكم الشات بين الشاب والفتاة وحدود العلاقة بينهما.. الإفتاء ترد

Advertisements

أخبار الرياضة.. عودة بعثة الأهلي وتخلف موسيماني عنها وميدو يفتح النار على إدارة الزمالك

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

موسيماني يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلي

نجم الزمالك السابق : لاعبو الأهلي مقاتلون ومباراة المريخ صعبة رغم تراجع نتائج الفريق

بصوا للأهلي.. طارق يحيى: مباراة الترجي درس للاعبي الزمالك

أحمد عيد عبد الملك يفتح النار على مسئولي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

«مشينا باتشيكو ليه».. تفاصيل المشادة بين أعضاء لجنة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي .. فيديو

مدرب المولودية: لعبنا بالنار أمام بطل السنغال ونتطلع للمستقبل بأمل كبير

الشيشيني يكشف أسباب رفضه الانضمام للجهاز المعاون لـ كارتيرون مع الزمالك

فاروق جعفر: هزيمة الزمالك أصابت جماهيره بالإحباط

هيثم فاروق مهاجماً الزمالك: أتمنى نجاح الأندية المفاوضة في ضم لاعبيه

مصطفى محمد آخر الضحايا والنني ضمن القائمة.. أشهر حوادث سرقة نجوم كرة القدم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور