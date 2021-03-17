مصطفى محمد آخر الضحايا والنني ضمن القائمة.. أشهر حوادث سرقة نجوم كرة القدم





النجم المصري مصطفى محمد كان آخر ضحايا السرقة، وبات في ورطة حقيقة، قد تمنعه من الانضمام إلى منتخب مصر، لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.





ويستعرض " صدى البلد": أبرز حوادث سرقة كرة القدم في السنوات الأخيرة:





1 - مصطفى محمد:





تعرض مصطفى لحادث سرقة خلال الأيام الماضية في أحد الأسواق التجارية في تركيا، حيث تمت سرقة حقيبته التي توجد بها محفظته الشخصية وجواز سفره المصري.



وأشارت تقارير صحفية تركيه، إلى أنه لم يتم العثور على محفظة مصطفى محمد أو جواز سفره، ليدخل اللاعب في نوبة اكتئاب.

وأوضحت، أن مصطفى محمد قد لا يسافر لمصر للالتحاق بمعسكر المنتخب، بعد ضياع جواز سفره، لكنه يحاول الوصول لحل مع السلطات التركية.





ويكثف منتخب مصر جهوده حاليا بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية لإنهاء أزمة مصطفى محمد.





2- دي ماريا:

أنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، تعرض لعملية سطو مسلح على منزله، الاحد الماضي، خلال مباراة فريقه ضد نانت.

وحسب ما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإن منزل دي ماريا تعرض للسرقة وعائلته بداخله خلال مباراة نانت وهو السبب الذي جعل اللاعب يخرج من المباراة.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية، أن المدير الفني لباريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو دخل في حديث مع المدير الرياضي للنادي ليوناردو مع مطلع الشوط الثاني.

وتابعت الإذاعة الفرنسية، أن بوكيتينو استبدل دي ماريا خلال مواجهة نانت من أجل الذهاب إلى منزله للاطمئنان على عائلته.





ووأضحت تقارير فرنسية أنه تم سرقة ساعات ومجوهرات من منزل دي ماريا تقدر بـ 500 ألف يورو.





3- محمد النني:





تعرض منزل الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الإنجليزي للسرقة في شهر يوليو 2019، حيث حاول أحد الأشخاص الإستيلاء على كابلات كهرباء نحاسية من داخل الفيلا الخاصة به في محافظة الغربية، لكنه توفي صعقا.

وأكدت تحريات النيابة العامة عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الشخص الذي حاول سرقة فيلا محمد النني.

4- رياض محرز:

استغل بعض اللصوص وجود رياض محرز وعائلته خارج منزله في مدينة مانشستر، خلال شهر يونيو الماضي وقاموا بسرقة ثلاث ساعات فاخرة بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، تحمل بعض الماركات العالمية مثل رولكس وريتشارد ميل.





5- رونالدو





منزل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، في مدينة ماديرا البرتغالية تمت سرقته في شهر أكتوبر الماضي، أثناء مباراة البرتغال مع إسبانيا.

ووفقا للتقارير الصحفية، فإن اللص دخل العقار أثناء تواجد بعض موظفي الصيانة، وأستولى على قميصا موقعا عليه من كريستيانو رونالدو، يبلغ قيمته 182 جنيه إسترليني، بجانب بعض الأشياء الآخرى الصغيرة.

وتابعت التقارير أن أحد أفراد أسرة كريستيانو رونالدو قام بإبلاغ الشرطة البرتغالية عقب الحادث، والتي وصلت إلى المنزل على الفور، وتم تحديد اللص من خلال كاميرات المراقبة.

شهدت الفترة الأخيرة تعرض نجوم كرة القدم لحوادث سرقة وسطو مسلح من قبل عناصر إجرامية ومحتالين.