في رمضان.. قرار إماراتي عاجل بشأن الصلاة





اعلن الدكتور سيف الظاهري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، استمرار غلق مصليات النساء في الإمارات خلال شهر رمضان.





وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام فقد قال الظاهري، قال إنه بالنسبة لصلاة التراويح فقد تقرر أن تقام الصلاة وفق الضوابط الاحترازية ضد فيروس كوفيد-19 بالإضافة إلى استمرار العمل بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعلن عنها سابقًا لأداء الصلاة.





كما تقرر عدم السماح بأي موائد إفطار في المساجد مع تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح بما لا يزيد عن ثلاثين دقيقة على أن يتم غلق المساجد بعد الصلاة مباشرة مع استمرار غلق المرافق الخدمية والصحية ومصليات الطرق الخارجية.



