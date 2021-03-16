أشرف العشري: الحوار الوطنى الثاني يحضره جميع الفصائل الفلسطينية

قال الكاتب الصحفى بجريدة الأهرام، أشرف العشري، إن نسبة التفاؤل بشأن الحوار الوطنى الفلسطيني الذى يقام على الأراضي مصرية، فى هذه المرة ربما يكون أكثر، موضحًا أن هذا الحوار يحضره جميع الفصائل الفلسطينية.





وأضاف أشرف العشري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن هناك توافق فلسطيني -فلسطيني بعد 14 عام من الخلاف و انقلاب حماس 2007.





وأشار إلى أن هذه الحوارات من أجل وضع خارطة طريق، لـ الانتخابات التشريعية فى نهاية مايو، و الرئاسية فى نهاية يولية وحتى تشكيل المجلس الوطنى الفلسطيني فى أغسطس.





ولفت إلى أن مصر تسعى لوضع مصالحة فلسطينية فلسطينية، وأن اجتماع القاهرة فى الشهر الماضى كان مثمر.





وأوضح أنه يتوقع غدًا وضع بيان و وثيقة تفاهم و وضع خطة وقرارات لـ الانتخابات التشريعية و الرئاسية، ويكون هناك انتخابات واستقرار فى فلسطين.





وأكد أن الدول التى شكلت الغطاء لـ الجهاد و لـ حماس مثل إيران وقطر، الآن هناك نوع من اتاحة الفرصة أمام الفصائل لـ اخذ الأنفس و اندماخ فى مشروع قومى فلسطيني.



