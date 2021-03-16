الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

رد أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على النجم التونسي راضي الجعايدي بعد دعمه للترجي التونسي أمام الزمالك .





وكتب راضي الجعايدي عبر تويتر قائلا :" أتمنى كل التوفيق للترجي الرياضي التونسي لمباراته أمام الزمالك المصري. أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية و دعم حظوظنا لضمان الترشح للدور القادم.

موعدنا بعد المباراة مع الكابتن ‎على احداث هذا اللقاء".





ورد عليه ميدو قائلا: "‏تنورني كابتن راضي..الزمالك هيكسب ".







وبدات مباراة الزمالك مع الترجي التونسي ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.