الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

رد أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على النجم التونسي راضي الجعايدي بعد دعمه للترجي التونسي أمام الزمالك .
وكتب راضي الجعايدي عبر تويتر قائلا :" أتمنى كل التوفيق للترجي الرياضي التونسي لمباراته أمام الزمالك المصري. أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية و دعم حظوظنا لضمان الترشح للدور القادم.
موعدنا بعد المباراة مع الكابتن على احداث هذا اللقاء".
ورد عليه ميدو قائلا: "تنورني كابتن راضي..الزمالك هيكسب ".
وبدات مباراة الزمالك مع الترجي التونسي ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.