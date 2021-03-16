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رياضة

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:07 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

رد أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق على النجم التونسي راضي الجعايدي بعد دعمه للترجي التونسي  أمام الزمالك .

وكتب راضي الجعايدي عبر تويتر قائلا :" أتمنى كل التوفيق للترجي الرياضي التونسي لمباراته أمام الزمالك المصري. أمامنا فرصة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية و دعم حظوظنا لضمان الترشح  للدور القادم.
موعدنا بعد المباراة مع الكابتن ‎على احداث هذا اللقاء".

ورد عليه ميدو قائلا: "‏تنورني كابتن راضي..الزمالك هيكسب ".


وبدات مباراة الزمالك مع الترجي التونسي ، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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