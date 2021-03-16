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دينا رامز: المرأة المصرية محظوظة برئيس جمهورية يقدر قيمتها ودورها

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:11 م
الإعلامية دينا رامز
الإعلامية دينا رامز
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هاجر إبراهيم
قالت الإعلامية دينا رامز، إن اليوم هو يوم المرأة المصرية، مشيرة إلى أن الإحتفال بالمرأة لا يحتاج ليوم واحد فقط، بل يحتاج الإحتفال به طوال العام.

ووجهت "دينا" خلال برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، التحية لكل أم مصرية مكافحة وتجاهد من أجل بناء جيل يخدم بلده، بالإضافة إلى السيدات العاملات وأصبحوا  قوة ضاربة فى سوق الإنتاج المصرى لا يمكن الإستغناء عنها.

وتابعت أن اليوم هو يوم تخليد للمرأة المصرية للحصول على مزيد من الحرية والحقوق، لافتة إلى أن  المرأة المصرية محظوظة جدا برئيس جمهورية يقدر قيمتها ودورها، حيث أن له دور كبير وواضح فى إبراز موهبة وإمكانياتها.
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