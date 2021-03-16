فيديو..حماقي يطرح"حياتك في صورة".. ويقترب من 100 الف مشاهدة

طرح المطرب محمد
حماقي، أحدث أغنياته والتي حملت اسم “حياتك
في صورة”، على طريقة الفيديو كليب،وذلك عبر حسابه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
أغنية “حياتك في
صورة”، من كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: تميم، وتجاوز عدد مشاهدات
الأغنية 90 ألف مشاهدة في ثلاث ساعات .
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وكان حماقي قد
طرح برومو الاغنية منذ أسبوعين ، وذلك من خلال حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وكتب حماقي، "لا شيء
سوى المشاعر الجيدة والموسيقى الرائعة.. انتظر الأغنية الكاملة قريبا"، .
يذكر أن آخر أعمال حماقى كانت أغنية "هو ده حبيبى"،
واحتلت المراكز الأولى على تطبيق أنغامى فى العديد من الدول العربية