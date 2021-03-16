ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

حركة تنقلات محدودة بالشئون الإدارية بقطاع البترول

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:42 م
المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا، وزير البترول
Advertisements
مايكل عياد
أصدر السيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة بالشئون الإدارية بقطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.

وشملت الحركة التي إعتمدها الوزير التالي أسمائهم:
- أحمد عبدالرازق حافظ السيد - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة شمال البحرية للبترول (نوربيتكو).
- أحمد الشحات محمد سلامه - مساعدًا لرئيس الشركة للموارد البشرية بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك).
- محمد عبدالمعز الشعراوى محمد نصار - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.

اقرأ أيضا:

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن استراتيجية الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا للإسراع من الانتهاء من مشروعات رفع كفاءة وتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية باعتبارها شريانًا حيويًا لنقل الغاز الطبيعى للمستهلكين بالسوق المحلى والتصدير، واستمرار تطوير و تحديث المركز القومى للتحكم فى الشبكة وكذلك تحديث نظام الاسكادا لمراعاة الاحتياجات المستقبلية لنشاط الغاز في مصر.

ووجه الملا اليوم خلال رئاسته عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" لاعتماد نتائج أعمال عام 2020 - بزيادة التنسيق بين جاسكو وإيجاس ووضعهما خطة متكاملة للشبكة حتى عام 2040 باعتبارها أحد ركائز البنية الأساسية للتوسع وجذب الاستثمارات وأن تراعى هذه الخطة أهداف خطط التنمية فى مصر وبخاصة فى الجنوب الذى يشهد استثمارات قوية وإقامة مناطق صناعية جديدة وتنامى أنشطة التعدين وكذلك مواكبة انطلاقة المشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

5 مليارات جنيه استثمارات بموازنة العامة للبترول خلال 2021

البترول: حركة تنقلات تشمل 16 مسئول استكشاف بشركات القطاع

متحدث البترول: 300 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي

حريق فى خط الغاز على الطريق الدولى الساحلى فى اليوم الأول للتشغيل.. تفاصيل

البترول تعلن تسوية جميع الدعاوى بين مصر وإيجاس ويونيون فينوسا للغاز

وزير البترول يعتمد نتائج أعمال شركة جاسكو لعام 2020

ترشيحاتنا

أحمد موسى يهاجم المسئولين عن حدائق الأهرام: فوضى وعشوائية

نسر الأهلي.. ياسر إبراهيم رجل مباراة المارد الأحمر وفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

أخبار سارة لعمال مصر الخميس المقبل بشأن الأجور.. تفاصيل

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

قتلها بدم بارد.. سيدة تنهار في البكاء على الهواء: جوزي لف بنتي بـ لزق بعد ما شرحها بـ الكاتر

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات

علاج البول المتقطع عند النساء بالأعشاب