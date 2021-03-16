أصدر السيد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية حركة تنقلات محدودة بالشئون الإدارية بقطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.





وشملت الحركة التي إعتمدها الوزير التالي أسمائهم:

- أحمد عبدالرازق حافظ السيد - مساعدًا لرئيس الشركة للشئون الإدارية بشركة شمال البحرية للبترول (نوربيتكو).

- أحمد الشحات محمد سلامه - مساعدًا لرئيس الشركة للموارد البشرية بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك).

- محمد عبدالمعز الشعراوى محمد نصار - مديرًا عامًا للشئون الإدارية بشركة عجيبة للبترول.



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وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أن استراتيجية الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا للإسراع من الانتهاء من مشروعات رفع كفاءة وتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية باعتبارها شريانًا حيويًا لنقل الغاز الطبيعى للمستهلكين بالسوق المحلى والتصدير، واستمرار تطوير و تحديث المركز القومى للتحكم فى الشبكة وكذلك تحديث نظام الاسكادا لمراعاة الاحتياجات المستقبلية لنشاط الغاز في مصر.





ووجه الملا اليوم خلال رئاسته عبر تقنية الفيديو كونفرانس أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" لاعتماد نتائج أعمال عام 2020 - بزيادة التنسيق بين جاسكو وإيجاس ووضعهما خطة متكاملة للشبكة حتى عام 2040 باعتبارها أحد ركائز البنية الأساسية للتوسع وجذب الاستثمارات وأن تراعى هذه الخطة أهداف خطط التنمية فى مصر وبخاصة فى الجنوب الذى يشهد استثمارات قوية وإقامة مناطق صناعية جديدة وتنامى أنشطة التعدين وكذلك مواكبة انطلاقة المشروع القومى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.