بعد واقعتى حريق العبور وعقار فيصل.. تعرف على إجراءات حماية العاملين بالقانون

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن حريق مصنع الملابس العبور الذي أسفر عن مصرع 20 شخصًا يعد إهمالًا من صاحب المصنع، وإصابة 24 آخرين ولا يزال فريق البحث الجنائى والنيابة العامة تحصر الخسائر بالمصنع.





بالإضافة إلى حريق عقار فيصل الذى انتهى بتدميره بالديناميت ، والذى نشب فيه حريق فى يوم 30 يناير بمخزن جلود أحذية ببرج سكنى.









وفى هذا الصدد نص قانون العمل على السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل:





حيث حددت المادة 214 أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق طبقا لما تحدده الجهة المختصة بوزارة الداخلية وحسب طبيعة النشاط الذى تزاوله المنشأة والخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد المستخدمة والمنتجة مع مراعاة ما يأتى:









(أ ) أن تكون كافة أجهزة وأدوات الإطفاء المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية.





(ب) تطوير معدات الإطفاء والوقاية باستخدام أحدث الوسائل وتوفير أجهزة التنبيه والتحذير والإنذار المبكر والعزل الوقائي والإطفاء الآلي التلقائي كلما كان ذلك ضروريا . بحسب طبيعة المنشأة ونشاطه













كما ألزمت المادة 215 المنشأة وفروعها بإجراء تقييم وتحليل للمخاطر والكوارث الصناعية والطبيعية المتوقعة وإعداد خطة طوارئ لحماية المنشأة

والعمال بها عند وقوع الكارثة ، على أن يتم اختبار فاعلية هذه الخطة وإجراء بيانات عملية عليها للتأكد من كفاءتها وتدريب العمال

لمواجهة متطلباتها.





وتلتزم المنشأة بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بخطة الطوارئ وبأية تعديلات تطرأ عليها ، وكذلك في حالة تخزين مواد خطرة أو

استخدامها.





وفى حالة امتناع المنشأة عن تنفيذ ما توجبه الأحكام السابقة والقرارات المنفذة لها في المواعيد التى تحددها الجهة الإدارية

المختصة ، وكذلك فى حالة وجود خطر داهم على صحة العاملين أو سلامتهم ، يجوز لهذه الجهة أن تأمر بإغلاق المنشأة كليا أو

جزئيا أو بإيقاف آلة أو أكثر حتى تزول أسباب الخطر.









وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو بالإيقاف بالطرق الإدارية مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضى أجورهم كاملة خلال فترة

الإغلاق أو الإيقاف.



