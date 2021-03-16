تحليل| المعاشات والأجور.. محطات في حياة الموظفين دعمها الرئيس رغم أزمة كورونا

مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، زمام الأمور في مصر في يونيو 2014؛ شهد ملف

بالدولة تطورا كبيرا؛ كان أبرزها تحديد الحكومة المصرية في عهد الدكتور حازم الببلاوي في ذلك الوقت؛ للحد الأدني للأجور بـ1200 جنيه و اعلان ما يسمي بالأجر الوظيفي أو الأجر الشامل والذي يتضمن الراتب الأساسي مضافا له الراتب المتغير من حوافز وبدالات؛ ومن ثم تم تحسين أوضاع المعاشات والتأمينات الإجتماعية.





ومع ارتفاع معدلات التضخم وعدم انضباط الاقتصاد، كانت القيادة السياسية قريبة جدا للمواطنين؛ ليتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور ليصبح 1400 جنيها وذلك خلال الفترة من 2016/2017؛ وصولا لـ 2000 جنيه خلال العام المالي الماضي وانتهاء بـ2400 جنيها كحد أدني للأجر الذي يحصل عليه الموظف بالدولة اعتبارا من أول العام المالي القادم، ليصبح الحد الأدني للأجور قد ارتفع بمعدل زيادة وصل لـ200% لما كان عليه في السابق.





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دعم الانتاج و الموظفين لم يكن مجرد صدفة من قبل القيادة السياسية وتكليفاتها بتقديم الدعم المستمر للموظفين باعتبارهم قوام تحسين الخدمات المؤداة للمواطنين ومن ثم ستنعكس علي الاقتصاد القومي؛ بالاضافة لاجراءات دعم اصحاب المعاشات من منطلق رد الجميل للفئات الأكبر سنا والتي ساهمت في فترات سابقة في خدمة الاقتصاد القومي، ليقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال يونيو الماضي باقرار زيادات غير مسبوقة علي المعاشات ليصبح الحد الأدني للمعاشات في مصر نحو 900 جنيها بعد أن كان في فترات سابقة مجرد مبالغ زهيدة لا تتناسب مع أعباء المعيشة لتلك الفئات.





كما اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف 5 علاوات لأصحاب المعاشات كانت مستحقة لنحو 2.5 مليون مستفيد في الفترة من يوليو 2006 حتي 2010، بتكلفة 35 مليار جنيه علي الموازنة العامة ملف الأجور وتعويضات العاملين في الدولة شهد عددا من التطورات والتغييرات علي مستوي الموازنة العامة للدولة، بدأت منذ العام المالي 2016/2017 ليصل حجم مصروفاتها من تلك الموازنة نحو 225.512 مليار جنيه ، لترتفع إلي 240.1 مليار جنيه في العام المالي 2018/2017 ، ثم تصعد إلي 266.1 مليار جنيه في العام المالي 2018/2019، وصولا إلي 301.12 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020 الماضي.





وخلال العام المالي الجاري 2021/2020 وصل حجم مصروفات الأجور تعويضات العاملين بالدولة نحو 335 مليار جنيه، ليصل حجم زيادة الأجور منذ يوليو 2017 نحو 109,5 مليار جنيه.





ووصلت زيادات الأجور والبدالات النقدية والعينية و حوافز الموظفين خلال العام المالي الجاري 2021/2020 نحو 251.104 مليار جنيه بزيادة بلغت 23 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي والذي سجل حينها نحو 228.145 مليار جنيه؛ مقارنة بـ 181.25 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2016/2017 السابق.





وخلال الـ 5 سنوات السابقة شهدت المعاشات نموا في نفقات الحكومة من الموازنة العامة لتصل المعاشات إلي 19 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بعد أن كانت 7.45 مليار جنيه في العام المالي 2017/2016 الماضي وبزيادة بلغت 11.5 مليار جنيه.





وساهمت الحكومة في صناديق المعاشات بقيمة 130 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بعد أن كانت 45.23 مليار جنيه فالعام المالي 2017/2016 السابق بزيادة بلغت 87.8 مليار جنيه.