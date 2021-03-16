تعليقات خايبة.. دار الإفتاء تعلق على هجوم السوشيال على فتاويها.. فيديو

علق الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على الهجوم المستمر على فتاوى دار الإفتاء المصرية، من أتباع الجماعات المتأسلمة، في تعليقات صفحة الدار على الفيس بوك.









وقال أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، "تعليقات خايبة وساقطة وتعد قلة تربية، وتنذر بكارثة أخلاقية"، منوها بأن دار الإفتاء لا تبتدع شيئا من عند نفسها.









وتابع: هذا الشخص يتنمر من خلف وحدة المفاتيح على مؤسسة عريقة، لا تتساهل في أمر الفتوى، فلم تخرج فتوى من دار الإفتاء إلا ويؤصل لها ويوقع عليها اثنان من أمناء الفتوى بعد مفتي الجمهورية، ولا ينفرد أحد بالفتوى، حتى مفتي الجمهورية ومع أن له الحق في ذلك فهو يلتزم بالعمل المؤسسي بدار الإفتاء.







