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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ماذا يخبئه برجك

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:56 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
إذا كنت مولودًا في يوم 17 مارس اكتشف ماذا يخبئ برجك  خاصة وأن الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. إليك حظك اليوم وفقا لموقع بولد سكاى الهندى.

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في هذا اليوم ، يُنصح بتجنب النقاش غير المجدي وإلا سيقضي يومك تحت الضغط و بالحديث عن العمل ، ينصح رجال الأعمال بالعمل الجاد. وتجنب اتخاذ قرارات عملك بشكل عشوائي.

بصرف النظر عن هذا ، عليك أيضًا أن تكون أكثر حذرًا فيما يتعلق بالمال. يحتاج العمال إلى التصرف بشكل صحيح أمام كبار المسؤولين.

إذا قدموا لك أي نصيحة اليوم ، فلا تنس تجاهل كلماتهم و إذا كنت عاطلًا عن العمل وتبحث عن عمل ، فعليك تكثيف جهودك و ستكون الظروف طبيعية في حياتك الشخصية وسوف تحصل على بركات الوالدين

بالحديث عن صحتك ، قد يكون لديك حساسية أو عدوى وسيكون اليوم يومًا صعبًا لرجال الأعمال  فقد تتعرض لخسارة مالية. يمكنك أيضًا التفكير في إجراء بعض التغييرات على خطط عملك و إذا كنت على وشك بدء مهمة جديدة ، فتجنب التسرع.

سيكون عبء العمل في مكتبك مرتفعًا ولكن بمساعدة كبار الضباط ، سيتم الانتهاء من جميع أعمالك في الوقت المحدد و ستكون حالتك المالية على ما يرام و ننصحك اليوم بتجنب الإسراف  وللحفاظ على مركزك المالي قويًا ، فكر في قراراتك الاقتصادية بعناية

بصرف النظر عن هذا ، لا تقم بإجراء أي معاملات متعلقة بالمال اليوم. حاول تحسين العلاقة مع أفراد عائلتك. إذا كنت غير متزوج ، فقد يكون البحث عن زوجتك اليوم قد انتهى.


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