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مستشار مصلحة الضرائب: 250 ألف مواطن قدموا الإقرار الضريبي إلكترونيا.. فيديو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:18 م
رجب محروس مستشار
رجب محروس مستشار وزير المالية لمصلحة الضرائب
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محمود محسن

قال رجب محروس مستشار وزير المالية لمصلحة الضرائب إن مصر تتحول بشكل كبير من منظومة ورقية إلى الكترونية ويشمل هذا التحول تقديم الاقرار الضريبي الكترونيا.

وأضاف محروس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أنه بدأ تقديم الإقرار الكترونيا من عام 2018 وليس هذا العام مشيرا إلى أن  الجديد هذا العام هو دخول الشخص الطبيعي من الطبيب والفنان وصاحب السجل التجاري الفردي وغيره في هذه المنظومة. 

وتابع  مستشار وزير المالية لمصلحة الضرائب أن العام السابق بسبب ازمة كورونا تقدم 250 الف شخص للاقرار الضريبي الالكترونى مؤكدا أن بعض المواطنين  اصبح لديهم خبرة فى تقديم الاقرار الضريبي.

وأشار محروس إلى أن  هناك غرف لمتابعة مشكلات النظام الالكترونى في تقديم الإقرار الضريبي مؤكدا ان  هناك فرق دعم من الميكنة ودعم فنى في الرد على الاستفسارات القانونية. 
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