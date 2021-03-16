مستشار مصلحة الضرائب: 250 ألف مواطن قدموا الإقرار الضريبي إلكترونيا.. فيديو

قال رجب محروس مستشار وزير المالية لمصلحة الضرائب إن مصر تتحول بشكل كبير من منظومة ورقية إلى الكترونية ويشمل هذا التحول تقديم الاقرار الضريبي الكترونيا.





وأضاف محروس خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أنه بدأ تقديم الإقرار الكترونيا من عام 2018 وليس هذا العام مشيرا إلى أن الجديد هذا العام هو دخول الشخص الطبيعي من الطبيب والفنان وصاحب السجل التجاري الفردي وغيره في هذه المنظومة.





وتابع مستشار وزير المالية لمصلحة الضرائب أن العام السابق بسبب ازمة كورونا تقدم 250 الف شخص للاقرار الضريبي الالكترونى مؤكدا أن بعض المواطنين اصبح لديهم خبرة فى تقديم الاقرار الضريبي.



