خبير: تفريغ السودان للسدود أمر اعتيادي استعدادا لموسم الفيضان

قال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور هاني رسلان، إن السودان غالبا ما يقوم بـ تفريغ السدود مثل سد الروصيرص" قبل وقت قليل من موسم الفيضان، حتى تستطيع هذه السدود استيعاب كميات المياه المتدفقة والتي تصل إلى معدلاتها العالية في شهري يوليو وأغسطس.
وأوضح "رسلان" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن الهدف الأول هو تفريغ المياه في موسم "التحاريق" لري أراضي المشروعات الزراعية، والهدف الثاني هو أن التخزين أثناء ارتفاع الفيضان يخفف من مخاطره على السكان الذين يعيشون على ضفاف النهر.
وكشف "رسلان" عن أن هناك مخاوف كبيرة في السودان من الملء الثاني الأحادي لسد النهضة والمخاطر التي قد تترتب عليه وتم تكوين لجنة لاتخاذ ما يمكن من إجراءات لمواجهة ذلك، كما تم توجيه تحذيرات للمزارعين على طول المنطقة من أسفل السد الإثيوبى وصولا للخرطوم.