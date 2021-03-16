السيناريوهات المتوقعة لأبناء سيدة السلام .. والأزمات النفسية التي تهددهم

أثارت واقعة سيدة السلام ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث تهجم عدد من أفراد المنزل على هذه السيدة اعتقادا منهم انها تقوم بشيء غير أخلاقي مع رجل غريب في بيتها وبعدها بدقائق يتفاجأ سكان المنطقة بسقوط هذه السيدة من الأعلى ولا يعلمون السبب في ذلك .. هل انتحرت أم قتلت؟.









قال الدكتور جمال فرويز ، استشارى نفسي ، ان تأثير الحادثة سيختلف على الاطفال الثلاثة نتيجة لاختلاف مراحلهم العمرية فالأكبر فى الثانوية والاوسط فى الاعدادية وأصغرهم فى الابتدائية وكل سن له خصائصه التى تؤثر على طبيعة الطفل.









وأضاف "فرويز" في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" خال الابناء تعامل بنوع من الحكمة حاول تعريفهم بموت الام بشكل تدريجي وابعادهم عن اى مشاكل او صدمات نفسية ولكن من غير المضمون استمرار اخفاء الحقيقة عنهم حتى بعد تركهم للمكان الذي كانوا يعيشون فيه خاصة فى ظل انتشار الواقعة فى وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعى وتحولت لقضية رأى عام.









نصح " فرويز" اهل الاطفال بمحاولة احتواء الموقف خاصة مع الابن الكبير وتعريفه بالحادثة بالتدريج بمساعدة اخصائي اجتماعي ونفسي ماهر يستطيع احتواء الموقف خاصة ان الابن الأكبر فى سن المراهقة.









وعرض "فرويز" سيناريوهات ردود فعل الاطفال الـ 3 المتوقعة بعد معرفتهم تفاصيل سبب موت الأم الحقيقية.









الابن الاكبر : يوجد احتمالان حسب شخصيته.. إذا كانت قوية فسيفكر فى الثأر لأمه ممن تسببوا فى موتها .. أما اذا كان ضعيفا سينتقم من المجتمع من خلال سلوكيات اجرامية عديدة .. اما اذا كانت شخصيته ناضجة تسبق عمره فسيتصرف بحكمة.





الاحتواء: يقوم به الاخصائي الاجتماعى يكلمه اكثر من مرة بالاسلوب الذي يناسبه.





الابن الاوسط : الاغلب سيكون تابعا للكبير أو على الاقل يطبق نفس افعاله..اما الاحتمال الثاني انه سيصاب بحالة اكتئاب شديدة وينطوى على نفسه.









الطفلة الصغري: لم تكتمل شخصيتها بعد لذا فسيكون العبء الاكبر على من سيقوم بتربيتها وتشكيل شخصيتها فلابد من التعامل معها بحساسية شديدة.







