التوك توك آفة تهدد أهالي مركز المنزلة في الدقهلية

سادت حالة من الاستياء بين أهالى مركز المنزلة، التابعة لمحافظة الدقهلية ، نتيجة تردى الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة وسط انتشار التوك توك الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.





ويقول المواطن حازم محمد ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع صدى البلد "القيادة الخاصة بأصوات مرتفعة ، وتحديد الأجرة بأصوات ، وتحديد الأجرة ، وطالبولية ، وتشغيل التشغيل ، وبناء ، ترتيب ، وبناءً على ذلك ، مشكلة في مجموعة. ، شركات تابعة لها.









جعله يجعلك ، والسير عكس ، يجعل ، يجعلهما يجعلان ، هما السمة ، وفضلة ، والسير برعونة ، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين ، بالإضافة إلى وراء كل مصيبة هي التوك ، فأكثر وقائع حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك ، وذلك نتيجة لغياب الإدارة ، والحل ليس فى منعه ؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة ، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين ، ولتوفير المواطنين.









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يطلع على موقع "صدى البلد" الإخباري ، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع الرسالة وإعلانا منا أن الرسالة التي تحملها تحمل الرسالة وطرحها على البريد والطباعة صوته للمسئولين والمتابعة للوصول إلى حل ، وذلك من خلال ذلك من خلال الفقرات 5731 و 01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.









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