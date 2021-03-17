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بين الناس

التوك توك آفة تهدد أهالي مركز المنزلة في الدقهلية

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:44 م
صدى البلد
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وسام مختار
سادت حالة من الاستياء بين أهالى مركز المنزلة، التابعة لمحافظة الدقهلية  ، نتيجة تردى الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة وسط انتشار التوك توك الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.

ويقول المواطن حازم محمد ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع صدى البلد "القيادة الخاصة بأصوات مرتفعة ، وتحديد الأجرة بأصوات ، وتحديد الأجرة ، وطالبولية ، وتشغيل التشغيل ، وبناء ، ترتيب ، وبناءً على ذلك ، مشكلة في مجموعة. ، شركات تابعة لها.


جعله يجعلك ، والسير عكس ، يجعل ، يجعلهما يجعلان ، هما السمة ، وفضلة ، والسير برعونة ، ما يتسبب في تعريض حياة المواطنين ، بالإضافة إلى وراء كل مصيبة هي التوك ، فأكثر وقائع حقائب السيدات ترتكب بسبب التوك توك ، وذلك نتيجة لغياب الإدارة ، والحل ليس فى منعه ؛ بل فى وضع ضوابط لتنظيمه داخل المدينة ، وإلزامه بالترخيص لضبط المخالفين ، ولتوفير المواطنين.


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يطلع على موقع "صدى البلد" الإخباري ، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع الرسالة وإعلانا منا أن الرسالة التي تحملها تحمل الرسالة وطرحها على البريد والطباعة صوته للمسئولين والمتابعة للوصول إلى حل ، وذلك من خلال ذلك من خلال الفقرات 5731 و 01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


التواصل مع المواطنين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية ، ويناشدولين التواصل مع الحالات المنوه لحل مشكلاتهم ، ونافذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية والتواصل مع المواطنين في. محافظات الجمهورية والتفاعل مع جميع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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