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حوادث

تجديد حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بالخانكة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:20 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
جدد قاضي المعارضات بمحكمة الخانكة تجديد حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنزل بدائرة المركز 15 يوما علي ذمة التحقيقات.


تلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية اخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بورود بلاغ يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بمنزل بقرية كفر حمزة دائرة المركز.


جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والذى أمر بتشكيل فريق بحثى أشرف عليه العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن وراء ذلك 7 أشخاص وتم ضبطهم أثناء الحفر وبحوزتهم معدات للحفر، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


من ناحية اخري أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم أثتاء عبورهم الطريق أمام مصنع أبو حوا بكوبري قليوب بمحافظة القليوبية تجاه القاهرة وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي وتولت النيابة العامة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير المرور بوقوع حادث سير أمام مصنع أبو حوا بكوبري قليوب تجاه القاهرة.


وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص هم: "صباح م ا " 35 عام و"محمد ع م" 26 عام و"أحمد ج "، 22 عام وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب التخصصي وتولت النيابة التحقيق.
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