ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

منصة حصص مصر تذيع بثًا مباشرا لمراجعة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:01 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ياســـمين بدوي
تقدم اليوم منصة حصص مصر، مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021.

حيث قالت منصة حصص مصر : أنه سيتم اذاعة بث مباشر جديد لمراجعة مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة ، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021 ، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضافت منصة حصص مصر : أنه سيتولى تقديم هذا البث المباشر ، محمود زكي وهو من أشهر المعلمين المتخصصين في اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم. 

وأوضحت منصة حصص مصر ، أنه سيتاح للطلاب المتابعين ترك تعليقات بأسئلتهم ، ليتم الاجابة عليها خلال البث المباشر .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت منصة "حصص مصر" لمساعدة طلاب المدارس على التعلم عن بعد بالتزامن مع ازمة فيروس كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".

وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".

كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري. 

ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي https://www.hesas.eg 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بث مباشر لمراجعة الفلسفة لـ طلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر.. 8 مساءً

بعد قليل .. منصة حصص مصر تقدم بثا مباشرا لطلاب الثانوية العامة لمراجعة الفلسفة

شاهد الآن .. بث مباشر لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر

بث مباشر جديد على منصة حصص مصر لطلاب الثانوية العامة.. غدا

بث مباشر جديد على منصة حصص مصر لطلاب الثانوية العامة.. بعد قليل

منصة حصص مصر تذيع بثا مباشرا لمراجعة اللغة الإنجليزية لـ 2 ثانوي .. غدا

ترشيحاتنا

بعد منع طائرته من عبور أجواء الأردن .. نتنياهو يتوجه إلى الإمارات في هذا الموعد

الإفتاء : قراءة القرآن تصل للمتوفى برأي جماهير العلماء.. فيديو

هيثم فاروق مهاجماً الزمالك: أتمنى نجاح الأندية المفاوضة في ضم لاعبيه

نجم الزمالك السابق : لاعبو الأهلي مقاتلون ومباراة المريخ صعبة رغم تراجع نتائج الفريق

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

نتيجة تشخيص طبي خاطئ.. نهاية مأساوية لطفل بريطاني.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات بيجو 508 موديل 2021 في مصر| صور

بعد طرحها في الأسواق السعودية .. مواصفات وأسعار تويوتا كورولا كروس موديل 2021.. صور

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور