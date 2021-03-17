منصة حصص مصر تذيع بثًا مباشرا لمراجعة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم

تقدم اليوم منصة حصص مصر، مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021.





حيث قالت منصة حصص مصر : أنه سيتم اذاعة بث مباشر جديد ل مراجعة مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة ، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021 ، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.



