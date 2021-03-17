منصة حصص مصر تذيع بثًا مباشرا لمراجعة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة اليوم

تقدم اليوم منصة حصص مصر، مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021.
حيث قالت منصة حصص مصر : أنه سيتم اذاعة بث مباشر جديد لمراجعة مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة لطلاب الثانوية العامة ، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2021 ، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.
وأضافت منصة حصص مصر : أنه سيتولى تقديم هذا البث المباشر ، محمود زكي وهو من أشهر المعلمين المتخصصين في اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم.
وأوضحت منصة حصص مصر ، أنه سيتاح للطلاب المتابعين ترك تعليقات بأسئلتهم ، ليتم الاجابة عليها خلال البث المباشر .
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت منصة "حصص مصر" لمساعدة طلاب المدارس على التعلم عن بعد بالتزامن مع ازمة فيروس كورونا.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".
وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".
كما تحتوي منصة حصص مصر وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.
ويتم تحديث المحتوى على منصة حصص مصر بشكل دوري ومستمر وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.
ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل الدخول الآن مجانًا لفترة محدودة على منصة حصص مصر.. عبر الرابط التالي https://www.hesas.eg