حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء 3/17 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك ، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاثنين 17 من مارس 2021.



حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج الحمل



على الصعيد المهنى

يجب أن تؤمن بأن الحياة يوم لك ويوم آخر عليك، لذلك يجب أن تستعد لليوم الآخر باجتهادك فى العمل وادخارك للأموال حتى لا تحتاج لأى شخص وتستطيع الوقوف على قدميك مرة أخرى، وتستطيع تحقيق أحلامك من جديد.



على الصعيد العاطفى

يجب أن تتواصل مع شريك حياتك خلال هذه الفترة ولا تتجاهله، فربما يحتاج إليك الآن أكثر من أى وقت مضى، كما يجب أن تفكر وتخطط لاسعاده حتى تشعره بالإطمئنان من جديد، وتعود علاقتكما قوية مرة أخرى مثلما كانت فى السابق.







حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج الثور







على الصعيد المهنى



مهاراتك ستتحدث عنك فى شركتك، سيساندك زملاؤك بشكل كبير وتحصل على فرص لتعلم المزيد، وقد تواجه ظروف غير متوقعة ولكنك ستتغلب عليها وتتعامل معها جيدًا.





على الصعيد العاطفى

الحب وحده لا يكفى، عليك بذل مجهود أكبر لاستمرار علاقتك، وتظهر حبك لشريك حياتك بالمواقف من وقت لآخر، لقد تتجاهل غضب حبيبك فى الفترة الماضية وتهمله، وعليك تعويضه بالاهتمام المطلوب وإلا ستكون العواقب وخيمة.







حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج الجوزاء







على الصعيد المهنى

إذا كنت صاحب عمل فقد تضطر لدعوة خصومك للتحقق من قوة شركتك على أرض الواقع، وسيجعلهم ذلك يضعوك فى الاعتبار قبل تقديم العطاءات أو المزادات، وسيؤدى ذلك إلى ازدهار شركتك.



على الصعيد العاطفى

بعد فترة من الخلاف قد تعود إلى حبك القديم، وسيكون يومًا رائعًا بالنسبة لك، ولكن عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ خطوة التواصل مع حبيبك القديم، وربما تحتاج إلى تقييم سبب انفصالكما فى المرة السابقة وتعمل على تجنبه.





حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج السرطان







على الصعيد المهنى

ََأنت شخص مبدع في عملك، وستشعر بالتعويض عما تعرضت له الفترة الماضية من ظلم في بيئة العمل، ولكنك تستطيع انجاز مهام تجلب الكثير من المال اليوم، فكن مستعدًا لذلك.



على الصعيد العاطفى

ستشعر بالرضا عن أدائك العاطفي في العشاء الرومانسي الذي رتبت له اليوم مع شريك حياتك، فحاول أن تختار ملابس ملفتة وألوان جذابة تساعدك على أن تظهر في مظهر يليق بك، كما أنها تحفزك على إحداث التأثير المطلوب على الحبيب، فقط كن أنيقًا.

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حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج الأسد







على الصعيد المهني

أنت شخص طموح جدًا، وقد تدفعك هذه الصفة إلى إرهاق ذاتك لتحقيق ما تطمح به، فخذ وقتًا للاسترخاء، وإذا استطعت الخروج من العمل مبكرًا فسيفيدك ذلك صحيًا ونفسيًا، خاصة أنك تنجز عملك أسرع من الباقية.



علي الصعيد العاطفى

حب السيطرة والتملك من أهم صفاتك، فقط أعطي لشريك حياتك حرية التصرف وتوقف عن الخلاف معه لكونك فقط تشعر بالغيرة، وحاول السيطرة على ذاتك لتجعله سعيدًا، فتشعر أنت بالسعادة.





حظك اليوم 17/3/2021 برج العذراء







على الصعيد المهنى

تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في عملك لإثبات أحقيتك بالمكانة التى وصلت إليها مؤخرًا، بالإضافة إلى تحقيق أهدافك التى تسعى للوصول إليها في مكان عملك.







على الصعيد العاطفى

حالة من التوتر تسيطر على علاقتك بشريك حياتك بسبب إصرارك الدائم على موقفك، والتمسك برأيك، وهو ما يعتبره استبدادًا لا يمكن احتماله، فحاول أن تكون مرنًا في التعامل حتى لا تنهار العلاقة.







حظك اليوم 17 - 3 - 2021 برج الميزان







على الصعيد المهنى

تقبل المساعدة مِن مَن يكبرك سنًا وخبرة، واعلم أن هذا لا يقلل منك، فلا تردد في طلب المساعدة من شخص سبقك في المعرفة، فقد يجعلك هذا قريبًا منهم، مما يخلق علاقة صداقة بينكم وذلك يساعدك على انجاز مهامك في سعادة.







على الصعيد العاطفى

أنت شخص مخلص بطبعك، وقد يكون هذا أحد أسباب شعورك بعدم الارتياح في العلاقات العاطفية أغلب الوقت، فحاول عدم التقيد بالعطاء والاخلاص مع الحبيب، إلا بعد التأكد من مشاعره تجاهك







حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج العقرب





على الصعيد المهنى

تحاول العمل بجدية اليوم من أجل الوصول إلى أهدافك، فقط عليك التحلي بمقدار كبير من الصبر والمثابرة مع العمل الجاد، كما يمكنك أيضًا وضع خطة لإنجاز مهامك لتجنب أي شىء قد يتسبب في تعطيلك.



على الصعيد العاطفى

فكر في منح شريك حياتك فرصة جديدة لتصحيح ما ارتكبه من أخطاء في حقك، فربما جاء ذلك بحسن نية ودون تفكير في نتائج أفعاله، أو أنها ستتسبب في غضبك.





حظك اليوم 17/3/2021 برج القوس



على الصعيد المهنى

حاول أن تقتنع بما لديك ولا تنظر لغيرك، بل أعمل على تطوير نفسك بالإطلاع على كل ما هو جديد فى مجالك وتعلم العديد من المهارات التى تساعد على النجاح فى عملك، وابتعد عن أصدقاء السوء حتى تنجح فى حياتك المهنية.



علي الصعيد العاطفى

يجب أن تفكر جيدًا قبل أن تتخذ قرار الانفصال عن الحبيب، حتى لا تظلم أحد وتشعر بالندم بعد ذلك، لهذا حاول أن تفكر وتعيد ترتيب أوراقك وتتحدث مع الحبيب حتى تستطيع أن تصل للقرار الصحيح.





حظك اليوم 17/3/2021 برج الجدى

