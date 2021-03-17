حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاربعاء 3/17 /2021.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية إذا كنت من هؤلاء إليك توقعات الأبراج ليوم الاثنين 17 من مارس 2021.
حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج الحمل
على الصعيد المهنى
يجب أن تؤمن بأن الحياة يوم لك ويوم آخر عليك، لذلك يجب أن تستعد لليوم الآخر باجتهادك فى العمل وادخارك للأموال حتى لا تحتاج لأى شخص وتستطيع الوقوف على قدميك مرة أخرى، وتستطيع تحقيق أحلامك من جديد.
على الصعيد العاطفى
يجب أن تتواصل مع شريك حياتك خلال هذه الفترة ولا تتجاهله، فربما يحتاج إليك الآن أكثر من أى وقت مضى، كما يجب أن تفكر وتخطط لاسعاده حتى تشعره بالإطمئنان من جديد، وتعود علاقتكما قوية مرة أخرى مثلما كانت فى السابق.
حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج الثور
على الصعيد المهنى
مهاراتك ستتحدث عنك فى شركتك، سيساندك زملاؤك بشكل كبير وتحصل على فرص لتعلم المزيد، وقد تواجه ظروف غير متوقعة ولكنك ستتغلب عليها وتتعامل معها جيدًا.
على الصعيد العاطفى
الحب وحده لا يكفى، عليك بذل مجهود أكبر لاستمرار علاقتك، وتظهر حبك لشريك حياتك بالمواقف من وقت لآخر، لقد تتجاهل غضب حبيبك فى الفترة الماضية وتهمله، وعليك تعويضه بالاهتمام المطلوب وإلا ستكون العواقب وخيمة.
الحب وحده لا يكفى، عليك بذل مجهود أكبر لاستمرار علاقتك، وتظهر حبك لشريك حياتك بالمواقف من وقت لآخر، لقد تتجاهل غضب حبيبك فى الفترة الماضية وتهمله، وعليك تعويضه بالاهتمام المطلوب وإلا ستكون العواقب وخيمة.
حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج الجوزاء
على الصعيد المهنى
إذا كنت صاحب عمل فقد تضطر لدعوة خصومك للتحقق من قوة شركتك على أرض الواقع، وسيجعلهم ذلك يضعوك فى الاعتبار قبل تقديم العطاءات أو المزادات، وسيؤدى ذلك إلى ازدهار شركتك.
إذا كنت صاحب عمل فقد تضطر لدعوة خصومك للتحقق من قوة شركتك على أرض الواقع، وسيجعلهم ذلك يضعوك فى الاعتبار قبل تقديم العطاءات أو المزادات، وسيؤدى ذلك إلى ازدهار شركتك.
على الصعيد العاطفى
بعد فترة من الخلاف قد تعود إلى حبك القديم، وسيكون يومًا رائعًا بالنسبة لك، ولكن عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ خطوة التواصل مع حبيبك القديم، وربما تحتاج إلى تقييم سبب انفصالكما فى المرة السابقة وتعمل على تجنبه.
بعد فترة من الخلاف قد تعود إلى حبك القديم، وسيكون يومًا رائعًا بالنسبة لك، ولكن عليك التفكير جيدًا قبل اتخاذ خطوة التواصل مع حبيبك القديم، وربما تحتاج إلى تقييم سبب انفصالكما فى المرة السابقة وتعمل على تجنبه.
حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج السرطان
على الصعيد المهنى
ََأنت شخص مبدع في عملك، وستشعر بالتعويض عما تعرضت له الفترة الماضية من ظلم في بيئة العمل، ولكنك تستطيع انجاز مهام تجلب الكثير من المال اليوم، فكن مستعدًا لذلك.
ََأنت شخص مبدع في عملك، وستشعر بالتعويض عما تعرضت له الفترة الماضية من ظلم في بيئة العمل، ولكنك تستطيع انجاز مهام تجلب الكثير من المال اليوم، فكن مستعدًا لذلك.
على الصعيد العاطفى
ستشعر بالرضا عن أدائك العاطفي في العشاء الرومانسي الذي رتبت له اليوم مع شريك حياتك، فحاول أن تختار ملابس ملفتة وألوان جذابة تساعدك على أن تظهر في مظهر يليق بك، كما أنها تحفزك على إحداث التأثير المطلوب على الحبيب، فقط كن أنيقًا.
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ستشعر بالرضا عن أدائك العاطفي في العشاء الرومانسي الذي رتبت له اليوم مع شريك حياتك، فحاول أن تختار ملابس ملفتة وألوان جذابة تساعدك على أن تظهر في مظهر يليق بك، كما أنها تحفزك على إحداث التأثير المطلوب على الحبيب، فقط كن أنيقًا.
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حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج الأسد
على الصعيد المهني
أنت شخص طموح جدًا، وقد تدفعك هذه الصفة إلى إرهاق ذاتك لتحقيق ما تطمح به، فخذ وقتًا للاسترخاء، وإذا استطعت الخروج من العمل مبكرًا فسيفيدك ذلك صحيًا ونفسيًا، خاصة أنك تنجز عملك أسرع من الباقية.
أنت شخص طموح جدًا، وقد تدفعك هذه الصفة إلى إرهاق ذاتك لتحقيق ما تطمح به، فخذ وقتًا للاسترخاء، وإذا استطعت الخروج من العمل مبكرًا فسيفيدك ذلك صحيًا ونفسيًا، خاصة أنك تنجز عملك أسرع من الباقية.
علي الصعيد العاطفى
حب السيطرة والتملك من أهم صفاتك، فقط أعطي لشريك حياتك حرية التصرف وتوقف عن الخلاف معه لكونك فقط تشعر بالغيرة، وحاول السيطرة على ذاتك لتجعله سعيدًا، فتشعر أنت بالسعادة.
حب السيطرة والتملك من أهم صفاتك، فقط أعطي لشريك حياتك حرية التصرف وتوقف عن الخلاف معه لكونك فقط تشعر بالغيرة، وحاول السيطرة على ذاتك لتجعله سعيدًا، فتشعر أنت بالسعادة.
حظك اليوم 17/3/2021 برج العذراء
على الصعيد المهنى
تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في عملك لإثبات أحقيتك بالمكانة التى وصلت إليها مؤخرًا، بالإضافة إلى تحقيق أهدافك التى تسعى للوصول إليها في مكان عملك.
تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد في عملك لإثبات أحقيتك بالمكانة التى وصلت إليها مؤخرًا، بالإضافة إلى تحقيق أهدافك التى تسعى للوصول إليها في مكان عملك.
على الصعيد العاطفى
حالة من التوتر تسيطر على علاقتك بشريك حياتك بسبب إصرارك الدائم على موقفك، والتمسك برأيك، وهو ما يعتبره استبدادًا لا يمكن احتماله، فحاول أن تكون مرنًا في التعامل حتى لا تنهار العلاقة.
حالة من التوتر تسيطر على علاقتك بشريك حياتك بسبب إصرارك الدائم على موقفك، والتمسك برأيك، وهو ما يعتبره استبدادًا لا يمكن احتماله، فحاول أن تكون مرنًا في التعامل حتى لا تنهار العلاقة.
حظك اليوم 17 - 3 - 2021 برج الميزان
على الصعيد المهنى
تقبل المساعدة مِن مَن يكبرك سنًا وخبرة، واعلم أن هذا لا يقلل منك، فلا تردد في طلب المساعدة من شخص سبقك في المعرفة، فقد يجعلك هذا قريبًا منهم، مما يخلق علاقة صداقة بينكم وذلك يساعدك على انجاز مهامك في سعادة.
تقبل المساعدة مِن مَن يكبرك سنًا وخبرة، واعلم أن هذا لا يقلل منك، فلا تردد في طلب المساعدة من شخص سبقك في المعرفة، فقد يجعلك هذا قريبًا منهم، مما يخلق علاقة صداقة بينكم وذلك يساعدك على انجاز مهامك في سعادة.
على الصعيد العاطفى
أنت شخص مخلص بطبعك، وقد يكون هذا أحد أسباب شعورك بعدم الارتياح في العلاقات العاطفية أغلب الوقت، فحاول عدم التقيد بالعطاء والاخلاص مع الحبيب، إلا بعد التأكد من مشاعره تجاهك
أنت شخص مخلص بطبعك، وقد يكون هذا أحد أسباب شعورك بعدم الارتياح في العلاقات العاطفية أغلب الوقت، فحاول عدم التقيد بالعطاء والاخلاص مع الحبيب، إلا بعد التأكد من مشاعره تجاهك
حظك اليوم الاربعاء 17/3/2021 برج العقرب
على الصعيد المهنى
تحاول العمل بجدية اليوم من أجل الوصول إلى أهدافك، فقط عليك التحلي بمقدار كبير من الصبر والمثابرة مع العمل الجاد، كما يمكنك أيضًا وضع خطة لإنجاز مهامك لتجنب أي شىء قد يتسبب في تعطيلك.
على الصعيد العاطفى
فكر في منح شريك حياتك فرصة جديدة لتصحيح ما ارتكبه من أخطاء في حقك، فربما جاء ذلك بحسن نية ودون تفكير في نتائج أفعاله، أو أنها ستتسبب في غضبك.
تحاول العمل بجدية اليوم من أجل الوصول إلى أهدافك، فقط عليك التحلي بمقدار كبير من الصبر والمثابرة مع العمل الجاد، كما يمكنك أيضًا وضع خطة لإنجاز مهامك لتجنب أي شىء قد يتسبب في تعطيلك.
على الصعيد العاطفى
فكر في منح شريك حياتك فرصة جديدة لتصحيح ما ارتكبه من أخطاء في حقك، فربما جاء ذلك بحسن نية ودون تفكير في نتائج أفعاله، أو أنها ستتسبب في غضبك.
حظك اليوم 17/3/2021 برج القوس
على الصعيد المهنى
حاول أن تقتنع بما لديك ولا تنظر لغيرك، بل أعمل على تطوير نفسك بالإطلاع على كل ما هو جديد فى مجالك وتعلم العديد من المهارات التى تساعد على النجاح فى عملك، وابتعد عن أصدقاء السوء حتى تنجح فى حياتك المهنية.
علي الصعيد العاطفى
يجب أن تفكر جيدًا قبل أن تتخذ قرار الانفصال عن الحبيب، حتى لا تظلم أحد وتشعر بالندم بعد ذلك، لهذا حاول أن تفكر وتعيد ترتيب أوراقك وتتحدث مع الحبيب حتى تستطيع أن تصل للقرار الصحيح.
حاول أن تقتنع بما لديك ولا تنظر لغيرك، بل أعمل على تطوير نفسك بالإطلاع على كل ما هو جديد فى مجالك وتعلم العديد من المهارات التى تساعد على النجاح فى عملك، وابتعد عن أصدقاء السوء حتى تنجح فى حياتك المهنية.
علي الصعيد العاطفى
يجب أن تفكر جيدًا قبل أن تتخذ قرار الانفصال عن الحبيب، حتى لا تظلم أحد وتشعر بالندم بعد ذلك، لهذا حاول أن تفكر وتعيد ترتيب أوراقك وتتحدث مع الحبيب حتى تستطيع أن تصل للقرار الصحيح.
حظك اليوم 17/3/2021 برج الجدى
على الصعيد المهنى
حاول أن تتمتع بالهدوء وتحاول ترتيب أوراقك من جديد وتقرأ مشروعك جيدًا وترتب أفكارك، قبل حضور الإجتماع مع رؤسائك فى العمل حتى تستطيع إقناعهم بفكرتك، وتستطيع تنفيذها على أرض الواقع، بنفس الطريقة التى حلمت بها.
على الصعيد العاطفى
لا تحاول أن تقارن شريك حياتك بالآخرين وتذكره دائمًا بعيوبه، بل حاول أن تتقبله كما هو وتذكر أيضًا أنك تعانى من بعض العيوب، لأنه لا يوجد على كوكب الأرض إنسان كامل بمعنى الكلمة، لذلك عليك أن تتكيف مع عيوبه وتتقبله كما هو.
حظك اليوم 17/3/2021 برج الدلو
على الصعيد المهنى
تتمتع بسلوكيات جيدة فى مكان العمل، مما يؤهلك لمقابلة الكثير من الأشخاص وتكوين علاقات قد تفيدك فى المستقبل، فحاول تذكر مهاراتك التنظيمية لبدء مشروع جديد سينقلك فى وظيفتك لمكانة أعلى.
على الصعيد العاطفى
تحتاج إلى إظهار تقديرك لشريك حياتك، فأعطه شعور بأنه شخص مميز فى حياتك، وربما يمكنك ترتيب مفاجأة خاصة له تبرز له مدى اهتمامك، وبالنسبة للعزاب اليوم جيد لمقابلة حب حياتهم.
حظك اليوم 17/3/2021 برج الحوت
علي المستوى المهنى
لا تدخل في مشاحنات مع زملائك حتى لا يتسبب ذلك في توتر بينك وبينهم، الأمر الذي سينعكس بكل تأكيد على العمل، لذلك ركز في عملك أفضل، وحاول عند تعرضك لأي مضايقات أن تتحدث مع مديرك بشأنها.
على المستوى العاطفى
أنت شخص رومانسي وشريك حياة مثالى جدًا، وهو ما يجعل حبيبك يعيش معك حياة سعيدة، لكن لا تسمح لأي شخص بالتدخل في علاقتكما، حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل أنت في غنى عنها
حاول أن تتمتع بالهدوء وتحاول ترتيب أوراقك من جديد وتقرأ مشروعك جيدًا وترتب أفكارك، قبل حضور الإجتماع مع رؤسائك فى العمل حتى تستطيع إقناعهم بفكرتك، وتستطيع تنفيذها على أرض الواقع، بنفس الطريقة التى حلمت بها.
على الصعيد العاطفى
لا تحاول أن تقارن شريك حياتك بالآخرين وتذكره دائمًا بعيوبه، بل حاول أن تتقبله كما هو وتذكر أيضًا أنك تعانى من بعض العيوب، لأنه لا يوجد على كوكب الأرض إنسان كامل بمعنى الكلمة، لذلك عليك أن تتكيف مع عيوبه وتتقبله كما هو.
حظك اليوم 17/3/2021 برج الدلو
على الصعيد المهنى
تتمتع بسلوكيات جيدة فى مكان العمل، مما يؤهلك لمقابلة الكثير من الأشخاص وتكوين علاقات قد تفيدك فى المستقبل، فحاول تذكر مهاراتك التنظيمية لبدء مشروع جديد سينقلك فى وظيفتك لمكانة أعلى.
على الصعيد العاطفى
تحتاج إلى إظهار تقديرك لشريك حياتك، فأعطه شعور بأنه شخص مميز فى حياتك، وربما يمكنك ترتيب مفاجأة خاصة له تبرز له مدى اهتمامك، وبالنسبة للعزاب اليوم جيد لمقابلة حب حياتهم.
حظك اليوم 17/3/2021 برج الحوت
علي المستوى المهنى
لا تدخل في مشاحنات مع زملائك حتى لا يتسبب ذلك في توتر بينك وبينهم، الأمر الذي سينعكس بكل تأكيد على العمل، لذلك ركز في عملك أفضل، وحاول عند تعرضك لأي مضايقات أن تتحدث مع مديرك بشأنها.
على المستوى العاطفى
أنت شخص رومانسي وشريك حياة مثالى جدًا، وهو ما يجعل حبيبك يعيش معك حياة سعيدة، لكن لا تسمح لأي شخص بالتدخل في علاقتكما، حتى لا يتسبب ذلك في مشاكل أنت في غنى عنها