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رياضة

بعد الفوز بثلاثية على فيتا كلوب.. بعثة الأهلي تغادر الكونغو

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:35 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  مطار ندجيلي في العاصمة الكونغولية كينشاسا في طريق عودتها إلى القاهرة، بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق اليوم الثلاثاء على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.


وقدم الأهلي مباراة قوية، وحقق الفوز على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء بملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


سجل أهداف المباراة كل من محمد شريف في الدقيقة 6، وأضاف محمد مجدي أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 19، قبل أن يختتم طاهر محمد طاهر الثلاثية بالهدف الثالث في الدقيقة 78 من عمر المباراة.


وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:


حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومحمد شريف.
الهجوم: مروان محسن.


وأجرى موسيماني المدير الفني للأهلي، عدة تغييرات خلال المباراة، حيث دفع بطاهر محمد طاهر بدلا من محمد شريف في الدقيقة 46، ووالتر بواليا بدلا من مروان محسن في الدقيقة 62، وأحمد رمضان بيكهام بدلا من أيمن أشرف في الدقيقة 68، ثم أجرى تغييرا ثنائيا بنزول حمدي فتحي وحسين الشحات بدلا من محمد مجدي أفشة وجونيور أجايي في الدقيقة 74.


وبعد انتهاء المباراة مباشرة، غادرت بعثة الأهلي ملعب الشهداء إلى مطار ندجيلي في كينشاسا لبدء رحلة العودة للقاهرة.
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