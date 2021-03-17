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أخبار البلد

نقيب الأطباء البيطريين : تدريب الكلاب على الشراسة أو استخدامها للاستعراض يضع صاحبها تحت طائلة القانون .. فيديو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:54 ص
تدريب الكلاب
تدريب الكلاب
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داليا أحمد

أكد الدكتور خالد سليم، نقيب الأطباء البيطريين، أنه لا يوجد كلب أليف تمامًا أو شرس تمامًا، موضحًا أن الكلب حسب تربية صاحبه فإذا كان شرسًا ورباه صاحبه كأنه أليف سيتدرب على الأمر.

 

وأضاف "سليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان والإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه توجد قواعد تحكم تربية الكلاب من قبل المراكز والعيادات الطبية المرخصة تمنح "باسبور" أو بطاقة صحية لكل كلب يوجد بها كافة أنواع التلقيحات، منوهًا إلى وجود قواعد حال خروجه كأن يلبس كمامة لمنع الاعتداء على أحد وربطه بسلسلة قوية.

 

وأكمل: "في حالة استخدم صاحب الكلب الحيوان في أمر آخر أو خالف التعليمات سيضع نفسه تحت طائلة القانون"، معقبًا: "بعض الأشخاص يدربون الكلاب على الشراسة للحماية والاستعراض بالمخالفة للوائح البنود البيطرية".

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