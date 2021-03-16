إلى الأشواط الإضافية.. تعادل سلبي بين اتحاد جدة والفتح في الوقت الأصلي

انتهى الوقت الأصلي من مواجهة اتحاد جدة والفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالتعادل السلبي دون أهداف.





واتجهت المواجهة للأشواط الإضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.





ولم يستطع أي من الفريقين من ترجمة فرصهم لأهداف ليضطر الفريقان للذهاب للأشواط الإضافية.





وتلقى سعود عبدالحميد لاعب الاتحاد بطاقة حمراء في الدقيقة 75، وأيضا تلقى سفيان بن دبكة لاعب الفتح بطاقة حمراء بعدما تحصل على الإنذار الثاني في الوقت الضائع من الشوط الثاني.





وبدأ اتحاد جدة المواجهة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: مارسيلو جروهي





خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - زياد الصحفي، سعود عبد الحميد.





خط الوسط:كريم الأحمدي - عبد الإله المالكي - عبد الرحمن العبود - عبد العزيز البيشي - بريجوفيتش



