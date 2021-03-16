أصوات مقلقة تكشف الكثير عن حالة سيارتك .. تعرف عليها

يعتبر عالم ميكانيكا السيارات مجال كبير للغاية، حيث يضم باقة من الفنيات المختلفة، فمن الممكن أن تعلق الأمر بمنظومة التبريد، أو بـ الحالة الفنية للمحرك، أو بناقل الحركة المسؤؤل عن أوامر السرعات على الطريق، و ربما يتعلق الأمر بـ "عفشة" السيارة ووسائل التحكم بداخلها، و عند التدقيق في كل أمر من هؤلاء سوف نكتشف الكثير حول هذه المنظومة المتكاملة.

و موضوع اليوم له علاقة بالأصوات المختلفة، و لكنها ليست الاصوات الغنائية و الطربية، فهي مع الاسف أصوات ربما تحمل الكثير من المشكلات الخاصة بعالم السيارات، و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في السطور القادمة، اشهر هذه الأصوات و كيفية التغلب عليها داخل سيارتك.

- ارتفاع صوت المحرك

يشير هذا الصوت إلى خلل داخل منظومة عمل محرك السيارة، و من الأفضل أن تراجع اخر موعد لتغيير الزيت، و الكشف على مستواه و حالة اللزوجة.

- صوت الصفير





في كثير من الاحوال ينتج هذا الصوت عن تأكل احد السيور الداخلية في السيارة مثل سير الكاتينة أو الدينامو، أو ربما يتعلق الأمر بالحالة العامة للمكابح، مما يتطلب الأمر إلى التدخل الفوري و الكشف على حالة تيل الفرامل، ولا شك أن اقتناء المنج الاصلي سوف يمنحك أفضلية كبيرة في الأداء.

- صوت الـ"طقطقة"





نلاحظ سماع هذا الصوت عند حوض أحد المنحنيات القاسية، أو العادية، و يدل هذا الصوت على سوء حالة كبالن السيارة.

- اصوات الطرق

ينتج هذا الصوت عند السير على اراضي غير ممهدة، و هو دليل على تلف ممتص الصدمات "المساعدين"، و من الأفضل أن تقوم بالكشف عن الحالة العامة لـ "عشفة السيارة" للاطمئنان على حالتها العامة و تفادي سماع هذه الاصوات مرة اخرى.