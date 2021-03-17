رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ترد على متولي مطحنة بطل العالم الباراليمبي

أكدت حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، أن اللجنة لم تتأخر نهائيا عن دعم متولي مطحنة بطل العالم البارالمبي، مؤكدة أنه يتم تقديم الدعم الكامل له خلال إصابته الأخيرة.





وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن: "أن اللجنة تواصل معها متولي مطحنة قبل يومين من ظهوره على شاشة الحدث اليوم، وتفاجئت من حديثة وأكدت أنها ستواصل الدعم له خلال شكواه الأخيرة".





وزادت: "تحدثتنا مع اللاعب وطلبنا منه أن يرسل الأوراق الخاصة بالعملية من أجل عمل الإجراءات القانونية وتحمل تكاليف العملية، بالرغم من أنه لم يتم إصابته من منتخب مصر ولكن مع فريق اتحاد الشرطة خلال بطولة الجمهورية".





وأكملت: "هناك جهات رقابية تتابع عمل اللجنة ومن المفترض أن يتابع اللاعب معنا بسبب إصابته خارج معسكر منتخب مصر وأنه تعرض من قبل لنفس الإصابة مع منتخب مصر وتم تحمل تكاليف العملية".



