ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

سيف عيسي بطل التايكوندو يبحث عن راعٍ قبل أولمبياد طوكيو

الأربعاء 17/مارس/2021 - 02:11 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الرياضي
أعلن سيف عيسي لاعب منتخب مصر للتايكوندو، عن حاجته لـ راع، قبل خوض أولمبياد طوكيو 2020.

وكتب سيف عيسى عبر حسابه على موقعغ التواصل الإجتماعي " فيس بوك":" ابحث عن راعٍ رسمي، أنا اللاعب سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو و المؤهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١، والحاصل على العديد من الميداليات العالمية (أولمبياد الشباب 5 ميداليات في بطولة الجائزة كبرى العالمية– بطولة العالم العسكرية  – البحر المتوسط – كأس العالم للفرق - 5 ميداليات في بطولة افريقيا وغيرهم )، والحاصل على 4 وسام جمهورية من سيادة رئيس الجمهورية والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 و رقم 4 اوليمبي عام 2018 و رقم 7 أوليمبي حالي".

يذكر أن أولمبياد طوكيو ستقام في الفترة من 23 يوليو المقبل حتى 5 أغسطس.
ا
Advertisements
Advertisements

أول قرار من باتريس كارتيرون عقب هزيمة الزمالك من الترجي التونسي

الزمالك هيكسب.. ميدو يرد على نجم تونس راضي الجعايدي

مجدي عبدالغني يوجه رسالة لـ موسيماني ويعلق على ثلاثية الأهلى أمام فيتا كلوب

انا بتألم.. أيمن أشرف يسخر من حكم مباراة الأهلي وفيتا كلوب بمشاركة قفشة

ميدو يفتح النار: ما فعلته إدارة الزمالك جرائم كروية وعلى الوزير التحقيق مع اللجنة

«مشينا باتشيكو ليه».. تفاصيل المشادة بين أعضاء لجنة الزمالك بعد الخسارة أمام الترجي .. فيديو

رغم الهزيمة القاسية .. فرصة وحيدة تنقذ الزمالك من وداع دوري أبطال أفريقيا مبكرا

هاردلك للأبيض .. خالد بيومي يعلق على أداء الأهلي أمام فيتا كلوب والزمالك ضد الترجي بدوري أبطال أفريقيا

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد شريف

لاعبين منفوخين على الفاضي .. تعليق ناري من إبراهيم سعيد على هزيمة الزمالك أمام الترجي | شاهد

الأهلي يبدع والزمالك يسقط .. حصاد الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا

محمد صلاح: يجب محاسبة لاعبي الزمالك.. واللي عايز يمشي يمشي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولكس فاجن جولف R تحصل على ترقيات جديدة لإصدار 2022 .. صور

طريقة عمل رول الدجاج بالهوت دوج بالباف باستري

عشبة خارقة فى القضاء على الفطريات والطفيليات