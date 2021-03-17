سيف عيسي بطل التايكوندو يبحث عن راعٍ قبل أولمبياد طوكيو

أعلن سيف عيسي لاعب منتخب مصر للتايكوندو، عن حاجته لـ راع، قبل خوض أولمبياد طوكيو 2020.





وكتب سيف عيسى عبر حسابه على موقعغ التواصل الإجتماعي " فيس بوك":" ابحث عن راعٍ رسمي، أنا اللاعب سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو و المؤهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١، والحاصل على العديد من الميداليات العالمية (أولمبياد الشباب 5 ميداليات في بطولة الجائزة كبرى العالمية– بطولة العالم العسكرية – البحر المتوسط – كأس العالم للفرق - 5 ميداليات في بطولة افريقيا وغيرهم )، والحاصل على 4 وسام جمهورية من سيادة رئيس الجمهورية والمصنف رقم 1 على العالم عام 2017 و رقم 4 اوليمبي عام 2018 و رقم 7 أوليمبي حالي".





يذكر أن أولمبياد طوكيو ستقام في الفترة من 23 يوليو المقبل حتى 5 أغسطس.